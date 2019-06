Arranca diálogo en Educación con integración de 4 colegios

Anuncian sanciones para 109 docentes del Distrito Central TEGUCIGALPA. La dirección departamental de Educación de Francisco Morazán sancionará a un total de 109 docentes por no impartir clases. “Tengo documentado 109 casos legalizados en el Distrito Central (DC) que no se han presentado a las aulas de clase”, manifestó el director departamantal, Héctor Napoleón Bonilla, en el desarrollo del Diálogo Nacional por la Educación que se instaló ayer. El funcionario público señaló que ya se inició el proceso correspondiente para aplicar una sanción, la cual se anunciará la próxima semana. Bonilla llamó a las bases y dirigentes de los seis colegios magisteriales a que no tengan confrontaciones y que se sienten a las mesas a dialogar por el bien de los niños y jóvenes de Honduras. El funcionario manifestó que la función de la dirección departamental es verificar que todos los docentes estén en sus aulas impartiendo clases.