Ministro de Educación de Honduras cancela jornada extendida en centros educativos  

Tegucigalpa, Honduras.

A finales del 2013, la Secretaría de Educación imprementó la jornada extendida en más de 10,000 centros educativos de Honduras.

Esta medida, que entraría en vigencia en el 2014, establecía un nuevo horario de clases en las escuelas y colegios habilitados; pasarían de estar de 7:00 am a 12:30 am, a una jornada de clases de 8:00 am a 11:30 am, luego un receso, y regresar de 1:00 pm a 3:00 pm.

Con ello se buscaba la mejora de la calidad educativa y al mismo tiempo, garantizar la permanecia de los escolares en las aulas de clase y no en las calles a merced de la influencia de las pandillas y demás grupos delictivos.

Sin embargo, tal iniciativa generó el malestar del sector magisterial por diversos factores relacionados con infraestructura, seguridad de los menores, insumos y choques de horarios, sobre todo con aquellos docentes que tenían doble jornada de clases en centros diferentes.

Los inconvenientes ocasionaron en su momento que la medida se aplicara solo a 8,000 instituciones públicas y con el paso de los años a menos.

La derogación de ese decreto ministerial 2664-SE-2013 era uno de los puntos en mesa que exigió el gremio magisterial que se sentó a dialogar con las autoridades gubernamentales y en especial con el ministro de Educación, Arnaldo Bueso.

El titular de Educación, informó este día a través de su cuenta de Twitter que dicho decreto finalmente había sido derogado mediante acuerdo ministerial número 0428-SE-2019.

"Otro avance más del diálogo, eliminación de jornada extendida", escribió el ministro.

Bueso aseguró que el diálogo que mantienen con representantes de cuatro colegios magisteriales ha sido exitoso y con muchos frutos hasta el momento, no obstante, la Plataforma por la Defensa de la Salud y Educación en Honduras insiste que no hay representación verdadera en dichas negociaciones.