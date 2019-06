Gremios de Salud y Educación exponen condiciones para dialogar con el gobierno

Tegucigalpa, Honduras.

Los gremios de salud y educación expusieron esta noche una serie de condiciones para poder dialogar con el Gobierno y así ponerle fin a la crisis que atraviesa el país.

Condiciones:

1. Retiro inmediato de las tropas militares y policiales en las comunidades de Paujiles y Guapinol, comunidades reprimidas por su reincorporación en la defensa de los derechos de la salud y educación.

2. Que no existan represalias de ningún tipo para las personas que de una u otra forma se han visto involucradas en este proceso reivindicativo.

3. El diálogo para construir el plan integral debe estar integrado por todas las organizaciones de la Plataforma.

4. Resolución objetiva y apegada a derecho a favor de Ronmel Herrera Portill ( involucrado en quema de la embajada de los Estados Unidos).

5. Que el diálogo sea transmitido en vivo por los diferentes medios de comunicación.

6. Una investigación imparcial para determinar la autoría de muertes, lesiones y daños contra la integridad de las personas en los procesos de represión por parte de los organismos de seguridad del Estado.

7. Nombramiento de un mediador internacional, independiente e imparcial.

8. Que la Junta de Transformación de Salud y Educación rindan informe desde el nombramiento hasta la fecha de derogación de los PCM.

9. El reintegro inmediato de compañeros sancionados.

Anteriormente, ambos gremios aseguraron que no existían las "condiciones mínimas" para iniciar un diálogo con el Gobierno hondureño y exigieron la mediación de un experto internacional para facilitar el proceso.

"No están dadas las condiciones mínimas que nosotros exigimos que se dieran para el diálogo, así que mientras éstas no se den no vamos a dialogar", subrayó la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa.

Señaló que los docentes y médicos aglutinados en la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación retornaron este miércoles a sus labores, pero no se sentarán "a dialogar" con el Gobierno mientras "se siga irrespetando al pueblo hondureño".

"Es vergonzoso el comportamiento del régimen, indudablemente no existen condiciones de diálogo", enfatizó Figueroa, quien dijo que el interlocutor del proceso debe ser una persona "imparcial, no tener conflicto de intereses, honesto, de credibilidad".