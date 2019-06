Disueltas comisiones de Salud y Educación tras derogar PCM

“Huelgas ya no tienen sentido”: Hernández TEGUCIGALPA. El presidente Juan Orlando Hernández exhortó ayer a médicos y docentes a “cumplirle al pueblo hondureño”, luego de la derogación de los decretos ejecutivos sobre transformación de los sistemas de Salud y Educación, como solicitaban ambos sectores. Recordó que el domingo se aprobaron en Consejo de Ministros dos nuevos decretos ejecutivos, que derogan los anteriores y promueven la instalación de mesas de diálogo en la búsqueda por construir mejores sistemas en favor del pueblo hondureño, los cuales fueron publicados en La Gaceta. Dijo que derogados los decretos, ahora lo que queda es sentarse a construir un nuevo modelo que mejore la atención en salud y educación para el pueblo hondureño. “Yo creo que eso es lo que nos inspira a todos y una vez eliminado lo que pudiera ser el riesgo, qué sentido tiene continuar con las huelgas”, agregó.

Insistió que “los PCM ya no existen y, por tanto, hay que cumplir en tres sentidos: la condición que me pusieron ya no existe, entonces tienen que trabajar. Además, que para eso les paga el pueblo hondureño”. En tercer lugar, agregó que es un tema de solidaridad con el ser humano que no se le puede negar la atención médica a la persona que sufre, que necesita atención. También anunció la apertura de la página en Facebook “Los Profesores Opinan”, con la finalidad de conocer su opinión para lograr consensuar las soluciones al alto endeudamiento que registran.