Agentes ratifican actas de allanamiento en juicio de "Mi Rosa"

Tegucigalpa, Honduras.



Dos jueces ejecutores ratificaron ayer en el décimo día de debate del juicio contra Rosa Elena Bonilla, Mauricio Mora y Saúl Escobar las actas de allanamiento que forman parte de los medios de prueba propuestos por el Ministerio Público.



Fue Carlos Abel Núñez Osorio el primero en comparecer en el Tribunal y quien ratificó dos actas de allanamiento: la A 35 y la A36, que son las que registran lo ocurrido el 28 de febrero de 2018 en las viviendas de Mauricio Mora y Saúl Escobar.



El juez ejecutor informó que en la primera vivienda el allanamiento se inició a las 6:15 am, pero que la misma se suspendió porque el togado salió a los Juzgados en Materia de Corrupción para ser juramentado para realizar el segundo allanamiento, el que comenzó a las 4:30 pm y finalizó a las 8:05 pm. “Se encontraron indicios, como documentación y armas de fuego. Eran pistolas y una escopeta”, relató el funcionario cuando fue consultado por las defensas técnicas.



El segundo en comparecer fue Óscar Manuel Rosales Hernández, quien manifestó que ejecutó el allanamiento en la residencia de María Elena Ávila Brenes, madre de Rosa Elena Bonilla de Lobo. La operación empezó a las 6:17 am y finalizó a las 8:30 pm; pero encontró que en el circuito de la casa había adyacentes para viviendas cuya cantidad no específico. Pero en su relato aseguró que pese a que la orden establecía allanar una sola de las casas realizó registros en la mayoría de viviendas encontradas en el lugar.



“El juez ejecutor allanó otras viviendas sin una orden de ampliación. Eso demuestra que los jueces ejecutores deben ser orientados a través del juez de garantía. Este juez no pidió una ampliación del órgano jurisdiccional, y no se pueden dar errores de este tipo porque ellos van acompañados de fiscales”, explicó Andrés Urtecho, defensor de Mauricio Mora.



Para el lunes se ratificarán los álbumes fotográficos que los agentes tomaron de los allanamientos y cuya copia les fue entregada ayer a las defensas. Además comparecerá un perito informático y un analista criminal para ratificar otras pruebas periciales, como vaciados telefónicos y otros.