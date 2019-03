Gobierno ratifica que contenedor con café fue contaminado fuera de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Seguridad confirmó que el contenedor que salió con café de Honduras fue contaminado con clorhidrato de cocaína durante su tránsito hacia Livorno, Italia.

El comunicado de prensa emitido esta noche establece que tras las diligencias realizadas por las comisiones nombradas para la investigación sobre la contaminación del contenedor "se constató que el contenedor en mención fue sometido a los rigurosos controles y estándares de seguridad que acreditan a Puerto Cortés, a través de la iniciativa Contenedor Seguro de las Naciones Unidas y el Proyecto Mega Puertos del Gobierno de Estados Unidos, concluyéndose mediante evidencia técnica que el cargamento no presentó indicios de mercancía diferente a lo declarado".

El documento establece que: "los marchamos encontrados en el contenedor en puerto Livorno no eran los que se colocaron en Honduras, además se registró el hallazgo de otro par de marchamos clonados dentro de una de las mochilas que contenían droga, se presume que sería empleado para colocar una vez extraída la droga".

La investigación también arrojó que "se confirma que este es el tercer decomiso de siete realizados el año 2018, en los que se decomisó drogas, que ascienden a 18,541 kilogramos encontrados ocultos entre mercancías y productos trasladados en embarcaciones, la mayor parte de los decomisos se han suscitado en España y Bélgica".

El pasado 30 de enero, la policía italiana informó del decomiso de un alijo de casi 650 kilogramos de cocaína en un cargamento de café proveniente de Honduras, una de las mayores incautaciones de los últimos 10 años en ese país.

La Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras bajo la coordinación de la Comisión Presidencial de Reforma Integral del Sistema Aduanero y Operadores de Comercio (Coprisao) emitió un comunicado en el que se estableció que "los rigurosos controles y estándares de seguridad que acreditan a Puerto Cortes como un puerto seguro establecen que el contenedor con cargamento de café para exportación, transportada en la embarcación AS PALINA el pasado 23 de diciembre de 2018 a las 4:00 am, NO presentó indicios de contaminación".

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, solicitó de inmediato a los presidentes de Colombia y Costa Rica su colaboración para investigar el hecho y nombró una comisión para la investigación.