El 6 de febrero comenzará juicio contra ex primera dama Rosa Elena de Lobo

Tegucigalpa, Honduras

El Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción determinó ayer suspender el juicio oral y público programado contra la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo ante la falta de representación legal para Saúl Escobar Puerto, otro de los acusados en el caso Caja Chica de la Dama.

22 tomos de medio de prueba conforman la carga documental que se evacuará en el juicio oral y público, adonde en 14,000 folios se demostrará la culpabilidad o inocencia de los imputados

Desde el 25 de enero, Escobar envió solicitud al Tribunal pidiendo que en el proceso lo represente un defensor público en vista que no cuenta con los recursos económicos para seguir pagando los dos abogados privados que hasta ayer lo representaban. Ayer mismo en horas de la mañana los abogados Elvin Noel Carrillo y Jacobo José Fonseca Guzmán enviaron una carta al Tribunal donde renuncian al poder conferido por el acusado y se apartan de seguir conociendo del proceso.

Esta situación fue valorada por el Tribunal, el que después de deliberar determinó por unanimidad admitir el escrito presentado por el imputado y declaró el abandono de los defensores, para quienes solicitó la suspensión de tres meses al Colegio de Abogados de Honduras (CAH) por no presentarse a la audiencia y dejar sin la representación legal al acusado.

El Tribunal librará un oficio en las próximas 24 horas para que la Defensa Pública nombre al defensor que representará a Escobar, el que deberá conocer y estudiar los más de 14,000 folios que conforman la prueba documental en el juicio.

Para el próximo 6 de febrero se ha determinado el inicio del juicio contra Rosa Elena Bonilla, Saúl Escobar y Mauricio Mora, a quienes el Ministerio Público acusa de fraude y malversación de caudales públicos.

Elegante

La exprimera dama llegó sonriente y elegante al tribunal para el comienzo de su juicio. Vestía un traje negro, una blusa blanca, su cabello muy bien arreglado y se abría paso en medio de fotógrafos, camarógrafos y periodistas.

Tinte político. Porfirio Lobo Sosa, expresidente de Honduras y esposo de Rosa Elena, llegó a los tribunales y dijo que el caso de su “Rosita” tiene tinte político. “Lo que veo es que todo esto tiene un tinte político y va más allá de la violación de los derechos individuales”.

El ex-Presidente agregó a los medios de comunicación que hay subordinación de las autoridades y que estas se doblegan ante organismos internacionales.

“Me enoja, me molesta y me indigna que los nuestros agachen la cabeza, y eso no puede ser. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, tiene planeado presentar como logro la sentencia contra Rosa Elena, para aspirar a una reelección en ese organismo”.

Dijo que no sería extraño que la condenaran solo con fotocopias. Juan Carlos Berganza, apoderado legal de Bonilla, recordó que hay tres recursos de amparo interpuesto que no han sido resueltos y que hasta ayer se resolvió un recurso de exhibición personal que fue solicitado el año anterior y que les fue denegado.