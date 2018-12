Ríos se desbordan y aíslan a aldeas de Colón y Atlántida

La Ceiba, Honduras.



El desbordamiento de ríos y quebradas mantiene aisladas a varias comunidades en Atlántida y Colón, donde el ingreso de un tercer frente frío ha dejado precipitaciones superiores 177 milímetros.



Las fuertes lluvias y vientos empezaron a sentirse desde la noche del pasado lunes en la zona, donde ha habido caída de árboles, derrumbes y el cierre de las operaciones aéreas en el país y marítimas en el litoral. Este fenómeno que se desplaza lentamente por la costa está causando el desbordamiento de ríos y quebradas.



“El sistema está estacionario en la costa del departamento de Atlántida, no ha tenido movimiento, por eso es que tenemos estas lluvias que nos ha dejado más de 177 milímetros desde las diez de la noche del pasado del lunes”, explicó Abraham Mejía, subcomisionado regional de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).



Las lluvias han sido fuertes en la parte de la montaña.

En Balfate, un carro estuvo a punto de ser arrastrado.

“Esto ha originado el crecimiento en el río Leán, sus alivios están inundados, en la parte alta del valle hay varias comunidades incomunicadas. También en el municipio de Esparta hay aldeas que no tienen paso”, detalló Mejía.



Anoche no había paso entre El Progreso y Tela por el aumento del río Lancetilla.



En La Ceiba, el río Cangrejal creció y obligó a los cuerpos de socorro a mantener una vigilancia permanente. En la parte de la montaña no hay paso entre Yaruca, Toncontín, Urraco y otras comunidades productoras de granos básicos y ganaderas.



El desbordamiento de los ríos Carrioles y Sonaguera interrumpieron el paso entre el sector de Isletas y Sonaguera. Otras quebradas en la margen izquierda del departamento de Colón se desbordaron por la carretera, cortando el tránsito en la aldea de Rigores, Trujillo.



“Tenemos problemas en Colón, no hay paso entre Balfate y Río Esteban. En Sonaguera y todos los lugares que anteriormente fueron inundados en el primer frente frío también están incomunicados”.

El mar Caribe está alterado.

La saturación de los suelos y los vientos son los que han causado daños.



“De momento hemos atendido solo caída de árboles en distintas colonias ceibeñas, debido a la saturación de la tierra y los fuertes vientos. No hemos tenido inundaciones”, informó el sargento Francisco Rodríguez, del Cuerpo de Bomberos. Unas tres viviendas sufrieron daños parciales por la caída de árboles, también sistemas de cable y energía han sido afectadas.



Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), para hoy hay altas probabilidades de lluvias y chubascos de moderados a fuerte en toda la costa norte.



“Estas condiciones van imperar en San Pedro Sula, Atlántida, Colón, Islas de las Bahía, el norte de Yoro y parte de Olancho”, explicó Carlos López, pronosticador. En casi todo el país van a persistir las bajas temperaturas.