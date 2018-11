Sectores de San Pedro Sula, El Progreso, Olancho y Choluteca no tendrán energía mañana

San Pedro Sula, Honduras.

Colonias y barrios de San Pedro Sula, El Progreso, Olancho, Choluteca, y otras zonas de Honduras serán afectadas con apagones mañana jueves, según anunció la Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).





Zonas programadas por la EEH



San Pedro Sula.- 8:00 am a 4:00 pm

Col. Río Blanco

Col. Prieto

Col. Santa Mónica

Col. las Mercedes

Col. Fesitranh

Aldea Zapotal

Aldea El Retiro

Col. Los Pinos

Altos de Sula

Col. Veracruz

Supermercados Colonial (Río Blanco)

Boquitas Fiestas

Invema



El Progreso.- 8:00 am a 4:00 pm

Col. El Porvenir

Restaurante J y R

Agap

Chotepe

Restaurante La Cabaña

Rastro Municipal

Quebrada de Yoro

Aldea Fuerzas Vivas

Col. Nuñez

Aldea Buenos Aires

Aldea Crucitas 1, 2 y 3

San José del Negrito

Jardines de Amor Eterno

Aldea Brisas del Norte

Brisas del Norte

Santa Cruz de Yojoa, San Antonio de Cortés, San Francisco de Yojoa.- 9:00 am a 1:00 pm

Aldea Potrerillos

Molcasa

La Barca

Yojoa

Incovita

Sosoa

Cadeca

Las Marías

Oropendolas

Río Lindo

San Antonio de Cortés

Cacetas de peaje

Nueva Granada

Las Flores

Cipres

Hidro Yojoa

Santa Cruz de Yojoa

Cargill

El Zapote

Terreritos

El Olvido

Concepción

Balín

Empacadora 2000

San Isidro

Ceibita

La Estribana

Zoológico Joya Grande

Casitas

San Antonio de Trojes

Cordoncillos

Zambrano, Francisco Morazán.- 8:00 am a 8:10 am y 3:50 pm a 4:00 pm

Bosques de Zambrano

Zambrano

Batallón de Zambrano

Las Botijas y zonas aledañas



La Villa de San Antonio, Comayagua.- 8:00 am a 4:00 pm

Aldea Protección

La Villa de San Antonio

Comayagua



Juticalpa, Olancho.- 8:00 am a 4:00 pm

Oficinas de la Enee

Sanaa

El Recreo

Col. El Edén

Col. Miguel Barahona

Bo. San Rafael

Sabaneta

Bo. Belén

115 Brigada

Col. La Ceibita

Bo. El Centro

Bo. Las Flores

La Vega

Panuaya

Zuncuyapa

El Rincón

Casas Viejas

Las Trojes

El Ojustal y zonas aledañas





Choluteca y San Marcos de Colón (Choluteca).- 10:00 pm a 4:00 am (9 de noviembre)

Choluteca (parte oeste y sur)

Col. Víctor Argeñal

Bo. Santa Lucía

Bo. Campo Sol

Bo. Alegría

Bo. Campo Luna

Bo. San Luis

Bo. El Estadio

Bo. El Porvenir

Bo. Sagrado Corazón

Col. Taiwan

Bo. El Tamarindo

Bo. Aterrizaje

Mercado Nueva Concepción

Bo. San Pile

Hotel Camino Real

Motel El Venado

Col. Vista Hermosa

Res. 5 Estrellas

Zip Choluteca

Res. Altos de Santa Rosa

San Francisco

El Palomar

Bo. Suyapa

Bo. Las Colinas

Bo. La Venecia

Aldeas SOS

Salida a San Marcos de Colón

Liure

Soledad

Morolica

Apasilagua

Orocuina

El Espino

Yusguare

El Corpus

Concepción de María

Limón de La Cerca

Inmaculada Concepción

Marcelino Champañay

Tapaire

Pillado

San Francisco

Colami

San Marcos de Colón

Duyure

El Banquito

Los Puentes

Santa Ana de Yusguare

La Tajeda

La Fortuna

Madrigales

Cofradía

Los Llanos

La Guaruma

El Aguacatal

Empacadora Melón Santa Rosa

La Okra

El Naranjal

Calderas

San Juan Arriba y Abajo

San Judas

El Corpus

Concepción de María

Los Tablones Arriba y Abajo y zonas aledañas

Marcovia

Los Tololos

Las Piletas

Antena Audio Viejo

Piedra Parada

El Carrizo

Nuevas instalaciones de plantas solares

Bo. La Esperanza

Los Fuertes

Parte de Los Mangos

Parte de barrio Aterrizaje

El Morazán

Plaza del Sur

Promaco

Hospital Regional del Sur

El Centro (calle Vicente Williams)

Mercado San Antonio

Col. Santa Martha

La Corbeta

La Merced

Parque Valle

Cabaña

La Cruz

La Liberad

San Juan Bosco

Los Fuertes

Clínica San Rafael

Clínica de Diálisis San Antonio

Colegio de Abogados

Mercado Avenida La Rosa

Unimall

Clínica Ihss

Blv Chorotega

Agach

Corte Suprema

Hotel Gualiqueme

Residencial y Jardines de Gualiqueme

Villa Bertilia

Linaca

Namali

San Ramón

El Obraje

Aldea Hato Nuevo

Agua Caliente de Linaca

Gasolinera Puma Energis

Cuatro frio de Pollo Rey

Bombas de agua de Istoca

Intrefica

Col. Villa Sabas y zonas aledañas







Zonas programadas por la Enee



San Pedro Sula.- 8:30 am a 4:30 pm

Zip Calpules

Plantel Tropigas

Zip Castillo

Microenvases

Industrias Rica Sula

Fábrica Postelsa

Gasolinera American

Luzmetal

Lear Corporation

Hondeldisys

El Paraíso.- 12:00 m a 3:00 pm

El Chagüite

Montaña Clara María

Germanos y Delikatessen

Salalica

San Pedrito

Lacteos Hondita

Los Arrayanes

La Estancia

San Juan del Rancho

Resi

Tatumbla

Linaca

Cerro de Uyuca

Uyuca

Montaña de Azacualpa

El Jicarito

Lácteos Hondita

Aldea La Joya

Aldea Joya Grande

Rancho Quemado

El Quebracho

Tatumbla

Aldea de San Francisco

Galeras

Lizapa

Maraita

Manzaragua

Yauyupe

Coato

Güinope

Silisgualagua

Valle de San Francisco (haciendas)

San Lucas

Apalipí

San Antonio de Flores

Agua Santa

Escuela Agrícola Panaméricana

Las Mesas

Aldeas SOS de Morocelí

Yuscarán

Ojo de Agua y zonas aledañas