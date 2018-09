Billy Joya presenta querella contra el diputado Jorge Cálix

Tegucigalpa, Honduras.

El excandidato a diputado del Partido Nacional y experto en temas de seguridad, Billy Joya, procedió legalmente este lunes contra el diputado de Libre, Jorge Cálix, luego que éste lo acusara de estar manejando "escuadrones de la muerte" en el país.

La querella, según Joya, es por la difamación expuesta por Cálix en un programa de televisión de la capital.

"Quiero expresarle que no sea visto esto como un acto de venganza en mi contra, este es un acto en favor de la verdad", dijo a los medios de comunicación el excandidato nacionalista. Y agregó: " Si al final de este proceso Jorge Cálix tiene pruebas de lo que ha vertido me corresponderá a mi disculparme e incluso ser procesado, pero si el caso es contrario, como sé que sucederá, porque tengo más de 23 años de estar esperando una sola prueba de todas estas acusaciones vinculadas a derechos humanos, entonces le corresponderá al diputado hacer lo que la ley manda".

Tras la demanda de Joya, Cálix, quien se halla fuera del país manifestó: "Jorge Cálix no se va a retractar. Jorge Cálix va a afrontar este ataque por parte del Gobierno con dignidad, con la frente en alto y, sobre todo, con la verdad de su lado".

" Yo no tengo que demostrar mi inocencia. Ellos tienen que demostrar que yo soy culpable de los hechos que me imputan. Mientras tanto, sigo mi vida tranquilo, sin ningún problema, esperaré a que me notifiquen la querella en mi contra. Bueno, ahí nos veremos en los tribunales. La verdad está del lado de uno. No hay nada que pueda temer".

Asimismo, el parlamentario de Libre indicó que desarrollará una conferencia de prensa en donde hablará referente a la acción de Joya en contra de su persona.