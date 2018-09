Salud detecta brote de paperas en dos maquilas de Villanueva

Los casos se atienden en centros de salud y el IHSS La epidemióloga del hospital Mario Rivas, Luisamaría Pineda, informó ayer que en el centro asistencial se han atendido siete casos de parotiditis (paperas) en lo que va del año. “No hemos tenido ningún problema por las paperas, han estado viniendo los casos que normalmente hemos tenido, de enero a mayo no tuvimos ningún caso de paperas y de junio a septiembre solo hemos tenido siete casos, dos por mes; dos en junio, dos en julio, dos en agosto y uno ahorita en septiembre. De los siete, cinco son menores de cinco años y dos adultos, seis son de San Pedro Sula y uno de Choloma”, explicó Pineda. La especialista manifestó que en el hospital no hay alarma. “Al hospital siempre nos vienen por lo menos uno al mes y no ha sido una alarma para nosotros. Para nosotros no es un problema la papera. Habiendo brote pueden llegar acá pacientes con complicaciones, pero esas atenciones son más de centros de salud y Seguro Social y nos vienen los casos más graves”, expresó.