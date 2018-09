Óscar Nájera niega que hayan pedido su extradición

Tegucigalpa, Honduras

El diputado del Partido Nacional Óscar Nájera desmintió ayer los rumores de que exista una orden de extradición en su contra y aseguró que está trabajando en actividades propias, teniendo vigente aún su visa estadounidense.

“Estoy tranquilo, trabajando en todas mis actividades. Si no he ido al Congreso ahorita es porque he estado en unas cosas privadas mías, he estado en la finca trabajando”, manifestó.

Comentó que ayer fue a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional a tramitar su pasaporte diplomático.

“Soy un hombre transparente, mis manos están limpias, no tengo por qué escondérmele de nadie, no le debo a nadie”, enfatizó el congresista.

Este 2 de agosto, un grupo de congresistas de Estados Unidos solicitaron al presidente Donald Trump que incluya a un grupo de centroamericanos en la lista Magnitsky, entre ellos a Nájera.