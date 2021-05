20 preguntas sobre trámite de visa a los Estados Unidos

San Pedro Sula, Honduras

Nicholas Klinger, vicecónsul de Estados Unidos, responde a 20 preguntas que con frecuencia surgen al momento de solicitar una visa para viajar a los Estados Unidos, en entrevista exclusiva con Diario LA PRENSA.

1¿Qué es una visa no inmigrante?

Hay muchos tipos de visa, pero la más popular en todo el mundo es una visa de turista, una visa de no inmigrante, una clasificación B1 y B2 y este tipo de visa permite viajar y explorar los Estados Unidos con la intención de regresar a su país.

Típicamente una visa nos da la habilidad de solicitar una entrada por un máximo de seis meses, nos da la habilidad de vacacionar, de invertir en los Estados Unidos, pero con la intención de regresar a su país después del tiempo de permiso

2¿Se puede viajar a México con la visa de Estados Unidos?

No hay una conexión entre viajes a México y viajes a los Estados Unidos. Hay una visa que se llama C1, que es una visa de tránsito que nos permite viajar por los Estados Unidos a otros países.

3¿Cuáles son los pasos que debe seguir un hondureño para solicitar una vida a los Estados Unidos?

Hay tres pasos que hay que seguir. Primero, cada solicitante tendrá que hacer su cita en línea (ustraveldocs.us.com) y pagar su tasa consular en cualquier sucursal de Banco Atlántida. Este proceso ha cambiado un poco desde agosto de este año y la tasa consular se paga solo en Banco Atlántida.

En segundo lugar, las personas necesitan llenar un documento que se llama DS-160 en línea. Allí habrá preguntas sobre el motivo de su viaje, sus vínculos en los Estados Unidos, viajes anteriores y mucho más. Es importante que la información en este formulario esté completa y correcta. Si se miente en este formulario es posible que la visa sea negada.

En tercer lugar, hay que hacer una cita con la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa. Durante la cita, la persona necesita traer un pasaporte con al menos seis meses de validez, el recibo de pago de Banco Atlántida, la carta de confirmación que demuestra que han completado el funcionario y fotografías recientes.

4¿Sirve de algo abrir cuentas bancarias para obtener la visa?

Como (funcionario) solo tengo una meta y es determinar si la persona tiene vínculos suficientes aquí en Honduras para demostrar que va a regresar a Honduras y una persona puede demostrar sus vínculos por una cuenta bancaria, su trabajo, una carrera, su familia. Hay muchas maneras en que un cónsul puede determinar los vínculos y decidir si un solicitante califica para una visa. A veces por la documentación, pero en la mayoría de las entrevistas no necesitan documentación. No hay una lista de documentos requeridos, pero hay documentos que los solicitantes quisieran traer a la entrevista para demostrar sus vínculos. Información sobre los vínculos económicos, su educación, su trabajo, también partidas de nacimiento, actas de matrimonio. Documentos no son necesarios, pero si las personas quisieran traerlos, que sea para demostrar los vínculos.

5¿Se puede obtener la visa de turista siendo solo estudiante?

Cada caso es diferente pero como ya se ha dicho, una persona necesitará demostrar los vínculos. ¿Cuántos años han estudiado en su escuela? ¿Qué es lo que estudia? ¿Tiene familia en los Estados Unidos? ¿Cuál es el motivo de su viaje? Cada persona puede demostrarlo de diferentes maneras.

6¿Debería comprar el boleto aéreo antes de haber obtenido la visa?

No recomiendo este proceso. No haga planes antes de haber obtenido la visa. En este momento hay un tiempo de espera para recibir una cita regular que de más o menos 30 días, así que no la posponga. Haga su cita por nuestro sitio web (mencionado antes) mucho tiempo antes de un viaje a los Estados Unidos. No compre nada para viajar antes de la visa.

7¿Cómo afecta la solicitud de visa el que la persona haya estado antes de manera ilegal en los Estados Unidos?

Durante la entrevista el cónsul puede preguntar sobre viajes con o sin permiso a los Estados Unidos. Es muy importante que cada solicitante sea honesto y dé toda la información completa. Según su historia se determina si aplican algunos castigos (por violar) la ley de inmigración, si hay algún perdón disponible y si la persona califica para una visa B1 o B2.

8¿Qué es recomendable que hagan los matrimonios cuando solicitan visa juntos?

Los solicitantes deben demostrar vínculos familiares. No hay diferencia si solicitan la visa juntos o lo hacen por separado.

9¿Qué sucede si la persona obtiene la visa pero posteriormente pierde el pasaporte? ¿Puede recuperar la visa?

Eso ha pasado muchas veces. Si ocurre, la personas necesitará programar otra cita con la Embajada. Tiene que volver a pagar la tasa consular y volver a llenar el formulario de solicitud. En esta nueva entrevista necesitan traer un reporte de la policía que demuestre que algo ha pasado con el pasaporte.

10 Si quiero solicitar la visa B2 para negocios, ¿Cuáles son los requisitos?

Los requisitos son los mismos, pero es importante saber lo que se puede hacer con esa visa. Podría reunirse con proveedores en Estados Unidos, invertir, asistir a una conferencia (de negocios). Las personas pueden hacer negocios con este tipo de visa pero igual necesitará tener la intención de regresar a Honduras.

11¿A qué se expone una persona si se coloca en un trabajo habiendo entrado a los Estados Unidos con una visa de visitante/turista?

En primer lugar es ilegal. No se puede entrar a los Estados Unidos con la intención de trabajar. En este momento la ley es muy estricta y si se descubre que hay intención de ir a trabajar, la persona puede ser deportada y la visa estará cancelada.

12¿Solicita el Servicio Consular información relacionada con las redes sociales del solicitante de visa?

Me parece que esa información puede ser importante cuando la persona viaja con una visa de inmigrante. Las entrevistas son breves y no tenemos tiempo para buscar por Facebook u otras redes sociales.

13¿Cuánto tiempo se recomienda esperar antes de volver a hacer una solicitud de visa que antes ha sido negada?

Cada caso es diferente. Cuando la persona vuelva a solicitar lo hará con un funcionario diferente, pero lo importante es ver qué ha cambiado desde la entrevista anterior, cómo puede el solicitante demostrar mejor sus vínculos en una segunda entrevista de lo que lo hizo en la primera. Si nada ha mejorado, la respuesta será la misma que en la entrevista anterior. No hay una regla que diga algo sobre un tiempo de espera. El tiempo normal de espera es 30 días. Si una persona quisiera volver a solicitar inmediatamente, ellos pueden regresar en un mes por otra entrevista.

14¿Cuál es la mejor manera de responder a las preguntas de los funcionarios consulares?

Una respuesta sencilla es mejor que una con demasiados detalles. Es mejor una respuesta simple, sencilla y honesta. Si el funcionario necesita más información, hará más preguntas al respecto.

15¿Cómo afecta mi solicitud de visa si tengo parientes residiendo legalmente en los Estados Unidos?

Hay muchas personas que tienen familiares viviendo en los Estados Unidos. En estos casos el funcionario preguntará si sabe sobre las visas de inmigrante. Con este tipo de visa, la persona deberá esperar, dependiendo del tipo de caso de que se trate. El tiempo de espera varía desde menos de un año hasta 30 años. En este tiempo, las personas pueden obtener una visa de visitante.

16¿Por qué se han negado las visas a los hijos de madres solteras?

Quizá los vínculos con Honduras en el momento de la entrevista no son suficientes para otorgar la visa al menor, pero pueden ser suficientes para la madre, pero cada caso es diferentes.

17¿Por qué ocurren casos en los que a la persona se le niega la entrada a los Estados Unidos aun teniendo una visa?

La visa solo permite solicitar la entrada a los Estados Unidos. Al momento de llegar, el viajero va a tener otra conversación con otro funcionario sobre el motivo del viaje y la duración. Si hay un conflicto grande entre la historia que la persona dio durante la entrevista y la historia que da en el aeropuerto de entrada o si hay otras dudas es posible que el viajero no pueda ingresar y tenga que regresar a Honduras.

18¿Qué debe tener en cuenta el solicitante que va a una entrevista de visa?

Sea honesto. Dé la información correcta y completa.

19¿Cuáles son los requisitos para poder solicitar una visa de estudiante?

Ese tipo de visa es la F1 y los requisitos son. Hay amplia información en dos sitios de internet, en ustraveldocs.con (ya citado) y travel.state.gov. El trámite es un poco más complejo; habrá requisitos dependiendo de la institución donde quisiera estudiar y hay formularios que necesitamos recibir de esa institución durante la entrevista.

20¿Cuánto tiempo después del vencimiento de una visa de turista considera el servicio consular que califica como renovación?

Una visa de este tipo es típicamente válida por diez años. Si alguien ya ha tenido visa y esta se vence, se puede renovar sin necesidad de una entrevista si esta ha vencido hace menos de un año.