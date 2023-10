Seis claves para reducir el impacto de las enfermedades

La OMS define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social; y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades.

La intensidad es la clave. El ejercicio extenuante e intenso es inmunosupresor; es decir, nos baja las defensas.

En la nueva guía, llamada WHO Guidelines on physical activity and sedentary behaviour, se recomiendan entre 150 y 300 minutos semanales de ejercicio moderado, incluidas las personas con enfermedades crónicas o discapacidad.

En esta misma guía, se hace hincapié en que los niños y adolescentes hagan ejercicio físico al menos durante 60 minutos diarios.

2. – Dormir al menos siete horas y media

Pero si son ocho horas mejor, mientras que la siestas deben ser de no más de 30 minutos.

Dormir no es un placer, es una necesidad porque el sistema inmunitario aprovecha para regenerarse y fortalecerse en sus funciones básicas como la lucha contra gérmenes y toxinas.

3. – Nutrición:

Elemento clave para un sistema inmunológico saludable. Debe ser completa y equilibrada.

Los hidratos deben ser lo más integrales posible y evitar los alimentos ultraprocesados.

Debemos tomar todo tipo de vitaminas, oligoelementos y tomar el sol con prevención y protección para conseguir la vitamina D necesaria y cargar nuestras defensas.