En un 25% ha aumentado el riesgo entre los jóvenes de padecer diabetes

“En Honduras más del millón de personas sufren de esta enfermedad, el 12.5% la padece y otro 12.5% o sea un cuarto de la población la tiene, pero no se da cuenta. Es preocupante porque cada vez más la juventud está padeciendo de diabetes , por eso es urgente combatir los factores de riesgo sobre todo ahora por la pandemi a”, dice la especialista en epidemiología Laura Giacamán, quien es miembro del Instituto Nacional de la Diabetes de Honduras y a nivel latinoamericano.

Conózcala

La diabetes tipo 1 es causada por una reacción autoinmunitaria (el cuerpo se ataca a sí mismo por error) que impide que el cuerpo produzca insulina. Aproximadamente entre el 1% a 3% de los niños y adolescentes hondureños son diagnosticados de diabetes tipo 1. Por lo general, los síntomas de esta diabetes aparecen rápidamente. Las personas que tienen diabetes tipo 1, deben recibir insulina todos los días para sobrevivir.

Con la diabetes tipo 2, el cuerpo no usa la insulina adecuadamente y no puede mantener el azúcar en la sangre a niveles normales. Es un proceso que evoluciona a lo largo de muchos años y generalmente se diagnostica en los adultos (si bien se está presentando cada vez más en los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes). Es posible que no sienta ningún síntoma; por lo tanto, es importante que se haga un análisis de sus niveles de azúcar en la sangre si está en riesgo. La diabetes gestacional aparece en mujeres embarazadas que nunca han tenido diabetes.

Si usted tiene diabetes gestacional, su bebé podría estar en mayor riesgo de presentar complicaciones de salud. La diabetes gestacional generalmente desaparece después de que nace el bebé, pero aumenta el riesgo de que usted tenga diabetes tipo 2 más adelante en la vida.

Riesgos

La principal enfermedad asociada es la hipertensión arterial, además afecta a los riñones, ojos, corazón, provoca insuficiencia venosa, pues es una enfermedad multisistémica.

“Dentro de las enfermedades no transmisibles, la diabetes ocupa el segundo lugar después de la presión arterial. Cada año se estima un aumento entre el 12% a 13%.

Lo que se pretende es que las personas conozcan el riesgo que corren y cómo prevenir esta enfermedad”, expresó la doctora Giacamán.

El Instituto Nacional de la Diabetes durante 2020 y 2021 hasta medianos de año registra la muerte de 867 personas y unas 23,086 fueron diagnosticadas.

“Con el coronavirus más personas con diabetes han muerto, se estima que de tres personas con la enfermedad y que se han contagiado una de ellas muere, es preocupante, por eso pedimos a las personas cuidarse, cambiar sus hábitos, hacer conciencia hasta los niños pequeños”, manifestó. Si usted considera que tiene algún síntoma es urgente que visite su médico.