El papiloma aumenta el riesgo de cáncer

REDACCIÓN. Una infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH) que no es atendida a tiempo puede ocasionar que una mujer desarrolle cáncer cervicouterino.

Cuando la paciente tiene más de una infección, el riesgo es mucho mayor. Y la realidad es que esto ocurre más seguido de lo que se piensa.

”Es increíble, pero a veces las pacientes llegan con infecciones múltiples (por VPH)”, señala la doctora María de Lourdes Garza , coordinadora del Laboratorio de Investigación Básica Clínica del Centro Universitario contra el Cáncer, (México).

”Las infecciones múltiples hacen que sea mucho más difícil eliminar el Virus del Papiloma Humano y, por lo tanto, hay que darles un seguimiento más estricto para eliminar las lesiones y evitar que las pacientes desarrollen cáncer”.

Ese fue uno de los hallazgos del estudio “Multiple HPV Infections and Viral Load Association in Persistent Cervical Lesions in Mexican Women”, que realizó Garza Rodríguez junto con investigadores de la UANL, Tec de Monterrey y de un centro de investigación privado de la Ciudad.

Uno de los principales objetivos de esta pesquisa era analizar la relación entre las infecciones persistentes de alto riesgo con el desarrollo de cáncer.

La mayoría de la investigación que se realiza en la actualidad, señala Garza Rodríguez, es con pacientes que ya tienen cáncer.

”A diferencia de eso, nosotros lo que estuvimos haciendo fue buscar en pacientes que sólo tienen lesiones (por VPH)”, dice.

”Y lo que vimos es el daño que ocasiona el virus en el genoma de las células del paciente y cómo las va transformando en cancerosas”.

Cuando alguno de los virus del Papiloma Humano infecta el cuello de la matriz de la mujer, explica la especialista, el virus empieza a integrarse, a romper fragmentos del genoma humano, a introducirse dentro de él y a generar mutaciones.

Al pasar el tiempo, se generan pequeñas lesiones que pueden ser detectadas en una visita ginecológica y tratarse. De no atenderse a tiempo, estas lesiones pueden progresar y eventualmente, convertirse en cáncer.