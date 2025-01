Ácido fólico: esencial para la salud y el desarrollo no solo durante el embarazo

El ácido fólico y el folato son ambos términos para un tipo de vitamina B (vitamina B9).

El folato es una vitamina B que se encuentra naturalmente en los alimentos, como hortalizas de hojas verdes, frutas cítricas y frijoles.

El ácido fólico es un folato artificial (sintético). Este se encuentra en suplementos y se le agrega a los alimentos fortificados.

Los términos ácido fólico y folato a menudo se usan indistintamente.

El ácido fólico es hidrosoluble. Las cantidades sobrantes de la vitamina salen del cuerpo a través de la orina. Eso quiere decir que el cuerpo no almacena el ácido fólico. Usted necesita obtener un suministro regular de dicha vitamina en los alimentos que consume o a través de los suplementos.

El folato tiene varias funciones en el cuerpo:

La deficiencia de folato puede causar:

Diarrea

Encanecimiento del cabello

Úlceras bucalesÚlcera péptica

Retraso en el crecimiento

Hinchazón de la lengua (glositis)

Fuentes alimenticias

Hortalizas de hojas verdes y oscuras

Guisantes y fríjoles secos (legumbres)

Frutas y jugos de cítricos

Fortificado o enriquecido significa que se le han agregado vitaminas al alimento. Muchos alimentos ahora vienen fortificados con ácido fólico. Algunos de estos alimentos son:

Panes enriquecidos

Cereales

Harinas

Harinas de maíz

PastasArroz

Otros productos de granos

También, en el mercado hay muchos productos específicos para el embarazo que han sido fortificados con ácido fólico. Algunos de estos proporcionan niveles de ácido fólico para cumplir o sobrepasar las dosis recomendadas abajo. No necesita tomar más, esto no proporciona ningún beneficio agregado. La dosis recomendada se basa en el ácido que viene de los suplementos y alimentos fortificados. No se refiere al folato encontrado naturalmente en los alimentos.