Impotencia, ¿una secuela más del covid?

El coronavirus se ha ensanchado con los seres humanos, dejando a su paso dolencias, secuelas y desatando otras enfermedades. Ahora, los científicos analizan el impacto que podría tener en los hombres con la disfunción eréctil.



Los estudios han evidenciado que el coronavirus, cuando afecta a la persona, lo hace sobre el endotelio, sobre los vasos sanguíneos, y esto al parecer viene a repercutir en el miembro reproductor masculino, que es un órgano vascular donde más se concentra la sangre, lo que provocaría una impotencia prolongada.



Además, algunos de los pacientes covid padecen enfermedades pulmonares, y la neumonía vírica altera la oxigenación de la sangre, lo cual puede ser motivo de esta patología.

“Por si fuera poco, los daños neurológicos, como por ejemplo el que motiva la pérdida del gusto, provoca neuropatías que se dan en la disfunción.

Y, para rematar, hay una teoría que dice que el coronavirus afecta a los testículos”, afirma Javier Romero, jefe de Andrología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. La disfunción eréctil puede deberse a numerosos problemas médicos asociados a la reducción de la presión sanguínea o al funcionamiento del sistema nervioso. La diabetes, hipertensión o la ausencia de una vida saludable sin ejercicio físico y/o tabaquismo son factores que influyen.



Este es ahora el tema de discusión entre médicos y expertos en salud mientras intentan comprender mejor los efectos del coronavirus. El problema se ha observado en algunos pacientes, pero los expertos coinciden en que se necesitan más estudios para llegar a conclusiones, difunde Los Angeles Times.

Dena Grayson, doctora especializada en enfermedades infecciosas, asegura que el coronavirus está dejando unas secuelas de las que no se ha hablado tanto. Las enfermedades neurológicas que provoca el coronavirus afectan los cuerpos cavernosos y, entre ellos, a los del pene.



Otros estudios han revelado evidencias de daño de los vasos sanguíneos en los penes de los pacientes con covid-19 en comparación con otros hombres con disfunción eréctil que nunca se habían infectado, reportaron los investigadores en la revista World Journal of Men’s Health.



Cómo impacta



No sería sorprendente que el covid-19 dañara la salud sexual masculina, considera el doctor Emmanuele Jannini, profesor de endocrinología y sexología médica en la Universidad de Roma Tor Vergata, quien ha escrito extensamente sobre el tema.



La disfunción eréctil podría ser un síntoma del “covid prolongado”, destacó, una serie de síntomas que pueden durar meses después de la infección inicial. Los síntomas comunes del covid prolongado incluyen dificultad para respirar, dolor de pecho, palpitaciones y pérdida del olfato o el gusto.



Jannini sospecha que el riesgo es mayor en pacientes que sufrieron de neumonía asociada al covid-19, algo que desencadena la inflamación de los vasos sanguíneos, específicamente las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos del cuerpo.



“Por lo tanto, cualquier cosa que pueda afectar la capacidad de la arteria para administrar de manera efectiva suficiente suministro de sangre para crear una erección podría provocar disfunción”, dijo.



La disfunción eréctil duradera asociada con el covid-19 tiene consecuencias más allá de la actividad sexual. Puede ser un indicador de una enfermedad relacionada al corazón y los vasos sanguíneos, consideró, y quienes la padecen deben informar a un médico y hacerse un examen cardiaco regular.



La neumonía por covid-19 puede hacer que los vasos sanguíneos se inflamen, lo cual lleva a un flujo sanguíneo restringido que puede contribuir a la disfunción eréctil, señaló Jannini.