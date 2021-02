Los gérmenes de su cepillo de dientes pueden revelar su salud

The New York Times.



Los microbios de su cepillo de dientes provienen sobre todo de su boca (no de su inodoro), y proveen información sobre su salud oral, afirman unos investigadores.



Su estudio se inspiró en las preocupaciones de las personas de que descargar el inodoro podría crear una nube de partículas en aerosol que acaben en los cepillos de dientes y otras superficies del baño.



Los investigadores pidieron a las personas que enviaran por correo sus cepillos de dientes usados para poder examinar el ADN de las cerdas para identificar a las comunidades microbianas. Encontraron que esas comunidades se correspondían con los microbios que se encuentran comúnmente en el interior de la boca y en la piel.

Esto fue así independientemente del lugar del baño donde hubieran guardado los cepillos de dientes, lo que incluye en el interior de un botiquín cerrado, o totalmente expuestos, según el estudio que los investigadores llamaron "Operation Pottymouth".



"No digo que los aerosoles del inodoro no pueden llegar al cepillo dental cuando se descarga el inodoro", comentó la autora sénior, Erica Hartmann, profesora asistente de ingeniería industrial de la Universidad del Noroeste en Evanston, Illinois.

"Pero, basándonos en lo que vimos en nuestro estudio, es probable que la inmensa mayoría de los microbios en los cepillos dentales provengan de la boca", aseguró en un comunicado de prensa de la universidad.



Menos microbios



Hartmann y su equipo también encontraron que los cepillos dentales de las personas que usaban hilo dental y enjuague bucal de forma regular contenían menos tipos de microbios.



"Si usted practica una buena higiene oral, su cepillo de dientes también estará relativamente limpio", señaló Hartmann. "Pero es una diferencia pequeña. No se trata de que las personas que usan hilo dental, se cepillan y usan enjuague bucal con regularidad no tengan microbios, y que las que no lo hacen tengan muchísimos. Solo que hay un poco menos de diversidad en los cepillos de dientes de las personas que hacen todas esas cosas".



Los microbios de los cepillos de dientes de las personas con una mejor higiene dental tenían ligeramente más genes de resistencia a los antimicrobianos. Pero Hartmann dijo que es probable que esos genes provinieran del aire o el polvo en el baño.



La conclusión es que no hay necesidad de alarmarse por los microbios que viven en su cepillo dental y, a menos que su dentista le recomiende lo contrario, no debe usar pastas dentales o cepillos dentales antimicrobianos.



"Al usar antimicrobianos, no solo se deshace de los microbios. Está presionando a los microbios sobrevivientes hacia la resistencia a los antimicrobianos", advirtió Hartmann. Cuando esto ocurre, los microbios ya no responden a los medicamentos, y tratar las infecciones resulta más difícil.



"En general, para la mayoría de las personas, la pasta dental regular es suficiente", añadió Hartmann.