La tensión y el estrés provocan que los dientes se rechinen más

The New York Times.



Si el estrés relacionado con la pandemia hace que rechine los dientes, no es el único.



Los dentistas afirman que las personas rechinan más los dientes y aprietan más la mandíbula debido a las muchas dificultades planteadas por la pandemia de covid-19



"Hemos observado un aumento en el número de pacientes que solicitan citas para reemplazar los protectores bucales rotos" que se han agrietado o que han mordido hasta romperlos, comentó el doctorLeopoldo Correa, director del Centro de Dolor Craneofacial de la Facultad de Medicina Dental de la Universidad de Tufts, en Boston.

LEA: Casos graves de covid-19 se relacionan con encías, según estudios



Las acciones de rechinar y apretar (el "bruxismo") puede provocar que se rompan los dientes, los empastes y las coronas; migrañas y otros tipos de dolor de cabeza; y dolor en la cara, el cuello y la mandíbula.



"Usted puede resolver una situación estresante a corto plazo, o podría continuar y convertirse en estrés crónico", que puede resultar en síntomas como fatiga, una mayor tensión muscular, depresión, la incapacidad de quedarse o permanecer dormido, y bruxismo, apuntó Correa.



Qué hacer



"Según algunos datos, la cantidad de fuerza que creamos cuando apretamos la mandíbula es de unas 300 libras (136 kilos)", comentó en un comunicado de prensa de la universidad.



De cinco a 10 minutos de ejercicio de la mandíbula y la cara al día pueden ayudar a sobrellevarlo, sugirió Correa.

Además: 10 señales de que usted puede estar contagiado de covid-19



Esto es lo que debe hacer: Mantenga los dientes separados, doble los dedos y coloque los nudillos en cada lado de la cara. Adminístrese un automasaje, haciendo presión hacia abajo. Si es posible, aplique brevemente calor o una compresa de hielo al lado de la cara antes de hacer el ejercicio de estiramiento.



Correa recomienda hacer este ejercicio de 5 a 10 minutos en la mañana, pero sobre todo en la tarde y al final del día de trabajo, cuando los músculos están más fatigados.



Añadió que quizá necesite un protector bucal para separar los dientes y ayudar a prevenir una fractura dental. El protector también podría reducir el dolor de cara o mandíbula.



Aunque hay protectores bucales disponibles de venta libre, su dentista puede personalizar uno para el tamaño de su boca y sus síntomas, señaló Correa.



El seguro dental cubre algunos tipos de protectores bucales. Dependiendo del diagnóstico, podrían incluso estar cubiertos por el seguro médico, según el comunicado de prensa.