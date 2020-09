Conozca cómo la menopausia afecta su piel

Redacción.

La piel pierde elasticidad durante el período de la menopausia y se vuelve con un aspecto rugoso, un síntoma más en este proceso natural.

Aparecen arrugas más profundas y numerosas: las fibras de elastina y colágeno se degradan y la piel se descuelga.

Como consecuencia de estos cambios fisiológicos, la piel se vuelve más seca, escamosa y menos elástica, con el consiguiente aumento de las arrugas cutáneas.

Además surge una especie de acné parecido al sarpullido, y las manchas en la piel de color café aumentan visiblemente, por ello es necesario que visite al especialista para que le indique qué hacer para combatir este y otros síntomas durante la perimenopausia.



Algunos consejos



1-. Es fundamental utilizar cremas en la cara y el cuerpo que nos ayuden a restablecer la humedad perdida. Muchas marcas ya hacen fórmulas diseñadas para las características propias de la piel madura.



2-.Bebe dos litros de agua al día: hidrata la piel también por dentro.



3.- Come alimentos ricos en vitaminas A (antioxidante), C (sintetiza el colágeno) y E (combate los radicales libres). Estas vitaminas están presentes en frutas, frutos secos, verduras, entre otras fuentes.



4.-Haga ejercicio para mejorar la circulación de la sangre y limpiar los poros, además, esto ayuda a prevenir la osteoporosis.



5.- Use protector solar.