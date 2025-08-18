Era un reconocido tatuador: identifican al hondureño asesinado tras salir de una discoteca

Allan Onán Carbajal, un tatuador de 36 años, fue asesinado la madrugada de este lunes 18 de agosto en Tegucigalpa, cuando hombres armados lo atacaron a balazos después de salir de una discoteca.
De acuerdo con el testimonio de amigos cercanos, Allan celebraba su cumpleaños con alegría antes del atentado.
Según reportes preliminares, el crimen ocurrió entre las 3:30 y 4:00 de la mañana, minutos después de que Carbajal abandonara el club nocturno ubicado en el bulevar Morazán.
Carbajal intentó huir en su vehículo, pero perdió el control y terminó impactando contra una pared.
Su cuerpo quedó en el asiento del conductor, con al menos un disparo en la cabeza y otro en el cuello.
Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico a las 4:00 de la madrugada.
Entre lágrimas y muestras de dolor, familiares llegaron a la morgue de Tegucigalpa para reclamar los restos de Allan Onán Carbajal.
El joven era reconocido en Tegucigalpa por su talento como tatuador. Amigos y familiares compartieron en redes sociales fotografías que muestran su pasión por su trabajo.
Las autoridades aún no han revelado indicio sobre los posibles sospechosos del crimen.
"No puedo creerlo, mi querido amigo, te voy a extrañar", expresó con dolor un conocido de Allan en redes sociales.