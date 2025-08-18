  1. Inicio
Era un reconocido tatuador: identifican al hondureño asesinado tras salir de una discoteca

Un hombre fue asesinado por sicarios en las afueras de una discoteca, tras celebrar su cumpleaños en Tegucigalpa.

Allan Onán Carbajal, un tatuador de 36 años, fue asesinado la madrugada de este lunes 18 de agosto en Tegucigalpa, cuando hombres armados lo atacaron a balazos después de salir de una discoteca.

 Foto: redes sociales
De acuerdo con el testimonio de amigos cercanos, Allan celebraba su cumpleaños con alegría antes del atentado.

 Foto: redes sociales
Según reportes preliminares, el crimen ocurrió entre las 3:30 y 4:00 de la mañana, minutos después de que Carbajal abandonara el club nocturno ubicado en el bulevar Morazán.

 Foto: redes sociales
Carbajal intentó huir en su vehículo, pero perdió el control y terminó impactando contra una pared.

 Foto: redes sociales
Su cuerpo quedó en el asiento del conductor, con al menos un disparo en la cabeza y otro en el cuello.

 Foto: redes sociales
Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico a las 4:00 de la madrugada.

 Foto: redes sociales
Entre lágrimas y muestras de dolor, familiares llegaron a la morgue de Tegucigalpa para reclamar los restos de Allan Onán Carbajal.

 Foto: redes sociales
El joven era reconocido en Tegucigalpa por su talento como tatuador. Amigos y familiares compartieron en redes sociales fotografías que muestran su pasión por su trabajo.

 Foto: redes sociales
Las autoridades aún no han revelado indicio sobre los posibles sospechosos del crimen.

 Foto: redes sociales
"No puedo creerlo, mi querido amigo, te voy a extrañar", expresó con dolor un conocido de Allan en redes sociales.
