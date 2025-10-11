Triste adiós a exreina de belleza: Nueva Armenia despide a Jancy España

Jancy Michelle España Arévalo, la joven de 19 años que falleció en un incendio en su casa en la colonia Mirador de Oriente, en Tegucigalpa, fue sepultada este sábado en el Municipio de Nueva Armenia, donde fue coronada como reina de la feria de este lugar hace algún tiempo.
El sábado 27 de septiembre, Jancy dormía junto a su perrita, después de su jornada laboral, cuando un voraz incendio consumió su habitación. Como el fuego la sorprendió dormida, no logró escapar.
Según el relato de su abuela, doña Inés, conmovida por lo ocurrido, Jancy había regresado de su jornada laboral alrededor de las 9:00 de la noche y se fue a descansar horas después.
“Solo la perrita logró salir... Ella no, no sé qué le pasó, no sé si dejó conectado algo, no se sabe", afirmó doña Inés.
"Se acostó como a las 11 y de ahí no supimos más. El incendio ocurrió como a la 1 de la madrugada”, lamentó su abuela.
Pese a los esfuerzos de los vecinos y del Cuerpo de Bomberos, las llamas se propagaron con rapidez, impidiendo el rescate de la joven, quien murió atrapada en su habitación.
Jancy Michell fue reina de belleza de Nueva Armenia en 2023 y se había graduado como Bachiller Técnico en Administración Hotelera en 2024.
“Era bien alegre, bien trabajadora... ya se había graduado, estaba comenzando su vida”, recordó su abuela.
Jancy también era chef y recién había comenzado a trabajar en restaurantes de comida rápida.
Su trágica y repentina muerte causó dolor y consternación entre sus vecinos, pues todos sus allegados aseguran que era una joven que irradiaba alegría, era carismática, trabajadora y soñadora. Sus familiares, amigos y vecinos vistieron camisetas en su honor.
El sepelio se realizó en la aldea El Junquillo en el municipio de Nueva Armenia, frente a la comunidad que una vez la vio coronarse como una de las mujeres más bellas nacidas en este hermoso municipio.
La escena conmovía profundamente, pues sus seres queridos lloraban junto al ataúd que fue adornado con flores y una imagen de la hermosa Jancy en vida.