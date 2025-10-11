  1. Inicio
Triste adiós a exreina de belleza: Nueva Armenia despide a Jancy España

Su trágica y repentina muerte causó dolor y consternación entre sus familiares, amigos y vecinos, quienes vistieron camisetas en su honor

Triste adiós a exreina de belleza: Nueva Armenia despide a Jancy España
Jancy Michelle España Arévalo, la joven de 19 años que falleció en un incendio en su casa en la colonia Mirador de Oriente, en Tegucigalpa, fue sepultada este sábado en el Municipio de Nueva Armenia, donde fue coronada como reina de la feria de este lugar hace algún tiempo.

 Fotografías: Cortesía redes sociales de Jancy España y David Zapata / LA PRENSA
El sábado 27 de septiembre, Jancy dormía junto a su perrita, después de su jornada laboral, cuando un voraz incendio consumió su habitación. Como el fuego la sorprendió dormida, no logró escapar.

Fotografía: Cortesía redes sociales de Jancy España
Según el relato de su abuela, doña Inés, conmovida por lo ocurrido, Jancy había regresado de su jornada laboral alrededor de las 9:00 de la noche y se fue a descansar horas después.

 Fotografía: Cortesía redes sociales de Jancy España
“Solo la perrita logró salir... Ella no, no sé qué le pasó, no sé si dejó conectado algo, no se sabe", afirmó doña Inés.

 Fotografía: Cortesía redes sociales de Jancy España
"Se acostó como a las 11 y de ahí no supimos más. El incendio ocurrió como a la 1 de la madrugada”, lamentó su abuela.

 David Zapata / LA PRENSA
Pese a los esfuerzos de los vecinos y del Cuerpo de Bomberos, las llamas se propagaron con rapidez, impidiendo el rescate de la joven, quien murió atrapada en su habitación.

 David Zapata / LA PRENSA
Jancy Michell fue reina de belleza de Nueva Armenia en 2023 y se había graduado como Bachiller Técnico en Administración Hotelera en 2024.

 Fotografía: Cortesía redes sociales de Jancy España
“Era bien alegre, bien trabajadora... ya se había graduado, estaba comenzando su vida”, recordó su abuela.

 David Zapata / LA PRENSA
Jancy también era chef y recién había comenzado a trabajar en restaurantes de comida rápida.

 David Zapata / LA PRENSA
Su trágica y repentina muerte causó dolor y consternación entre sus vecinos, pues todos sus allegados aseguran que era una joven que irradiaba alegría, era carismática, trabajadora y soñadora. Sus familiares, amigos y vecinos vistieron camisetas en su honor.

 David Zapata / LA PRENSA
El sepelio se realizó en la aldea El Junquillo en el municipio de Nueva Armenia, frente a la comunidad que una vez la vio coronarse como una de las mujeres más bellas nacidas en este hermoso municipio.

David Zapata / LA PRENSA
La escena conmovía profundamente, pues sus seres queridos lloraban junto al ataúd que fue adornado con flores y una imagen de la hermosa Jancy en vida.

 David Zapata / LA PRENSA
