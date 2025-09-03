Prisión preventiva para padres acusados de abusar a su hija en Bosques de Jucutuma

David Muñoz y Karen Torres, ambos originarios de San Pedro Sula, fueron sentenciados el pasado lunes por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial.
Las autoridades judiciales decretaron auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra los padres acusados de presuntamente abusar contra su hija menor.
Ambos padres fueron acusados de violación calificada agravada continuada y exhibicionismo continuado en perjuicio de la menor de 14 años.
La jueza de Letras Penal determinó que ambos padres deberán cumplir dos años de reclusión en el Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro.
La audiencia preliminar se programó para el próximo 3 de noviembre a las 09:00 de la mañana.
Además, durante la audiencia inicial se dio a conocer que la menor remitió a la jueza, a través de una carta, los detalles de las agresiones e interrupciones que sufrió por parte de sus padres.
El padre, identificado como David Alberto Muñoz Borjas, de 40 años, originario de San Pedro Sula, fue acusado como el principal autor intelectual de los delitos imputados.
Asimismo, la madre fue reconocida como Karen Yolany Torres Rodríguez, de 35 años.
Según el informe preliminar, la menor fue abusada por su padre desde que tenía apenas cuatro años. Al cumplir los diez, los abusos se volvieron continuos y, cuando tenía trece, su hermano mayor también se sumó a los abusos.
De acuerdo con el informe preliminar, la madre fue obligada por su esposo a someter a su hija y a obligarla a presenciar actos de intimidad conyugal en la colonia Bosques de Jucutuma, San Pedro Sula.