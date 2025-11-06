Una discusión, disparos y una condena: el impactante caso de los hermanos Tábora

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 15 años de prisión contra los hermanos Dixie Josué y Brayan Filiberto Tábora Serrano, ambos tiktokers y empresarios del rubro de carnes. Esta noticia generó abundante conmoción en las últimas horas dentro de la población hondureña.
“¡No lo puedo creer, yo miraba sus videos!”, expresó una seguidora de los hermanos en redes sociales tras conocerse la noticia. El crimen ocurrió el 20 de octubre de 2015 en la zona de carga y descarga del Mercado Medina, donde los hermanos Tábora, sostuvieron una discusión con su primo. Los tres se dedicaban al negocio de venta de carnes.
El pleito se derivó por una disputa de clientes, pues ambos tenían una carnicería y le habrían quitado varios compradores de carnes a su primo, identificado como José Montoya.
Según los informes, tras la discusión, los hermanos Tábora dispararon en tres veces contra su primo, quien murió poco después en una clínica privada debido a las heridas recibidas.
Las autoridades del Ministerio informó que la Sala de lo Penal declaró “no ha lugar” el recurso de casación interpuesto por la defensa de los hermanos Dixie Josué y Brayan Filiberto Tábora Serrano, confirmando así la sentencia por homicidio en perjuicio de su primo José Montoya.
Dixie Josué y Brayan Filiberto antes de su sentencia condenatoria compartían una lujosa vida en sus diferentes redes sociales donde son seguidos por miles de hondureños.
El pasado 13 de diciembre de 2022, tres jueces de la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia declararon culpables a los hermanos Tábora Serrano por el homicidio de su primo.
El Ministerio Público destacó que la sentencia marca el cierre de un proceso judicial de casi 10 años, garantizando que los responsables cumplan su pena.
“¡No puedo creer que sean asesinos!”, expresó un seguidor. Además de ser propietarios de un local de carnes en el Mercado Medina-Concepción, los hermanos también son creadores de contenido en la plataforma TikTok.
La tragecia de la familia Tábora comenzó con con una discusión en el Mercado Medina. Este fue el día que Dixie y Brayan mancharon sus nombres.