"Yo les decía que no salieran": Pareja asesinada había sido advertida por su familia

Doña Reina dice que ella estaba orando cuando una niña la irrumpió. "La niña me dijo, allá se escucharon unos tiros, no será que mataron a Brayan y yo le dije: no diga eso, porque a mi hijo lo tengo en las manos de Dios, en eso les dije que había escuchado unos tiros y que esperaba que nada le pasara a mi familia. Como a las 11:00 P.M me llamaron y me dijeron que Brayan estaba acribillado", relató.