Tres jóvenes y un niño: los rostros de la tragedia vial en El Paraíso

Un fatal accidente de tránsito dejó cuatro personas muertas, entre ellas un menor de edad, en la carretera CA-6, que conecta Danlí con Tegucigalpa.
El hecho ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada de este domingo, a la altura del desvío hacia Yuscarán, en el departamento de El Paraíso.
Un turismo color azul impactó de frente contra una camioneta roja, dejando una escena devastadora sobre la carretera.
Testigos aseguran que el conductor del turismo iba a gran velocidad y hacía maniobras en zigzag antes de colisionar.
Entre las víctimas está el joven Emmanuel Banegas Padilla, quien conducía el carro tipo turismo, marca Honda Civic de color azul.
En el mismo automotor viajaba la joven Daniela Banegas Padilla, hermana menor de Emmanuel.
El jovencito Joshua Rodríguez acompañada a Emmanuel y a Daniela como ocupantes. Las tres víctimas eran originarias de la comunidad de Ojo de Agua, Yuscarán, El Paraíso.
También murió el pequeño Fabián Alejandro Cedillo (3 años), quien viajaba en la camioneta junto a su madre.
La conductora de la camioneta sobrevivió, pero resultó con heridas de gravedad y fue trasladada a un hospital de Tegucigalpa.
Agentes de tránsito y equipos de socorro llegaron al lugar para levantar indicios y esclarecer las causas del trágico accidente.