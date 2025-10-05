  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Tres jóvenes y un niño: los rostros de la tragedia vial en El Paraíso

Emmanuel Banegas Padilla, Daniela Banegas Padilla y Joshua Rodríguez, quienes viajaban en el turismo Honda Civic, eran originarios de la comunidad de Ojo de Agua, Yuscarán.

Tres jóvenes y un niño: los rostros de la tragedia vial en El Paraíso
1 de 10

Un fatal accidente de tránsito dejó cuatro personas muertas, entre ellas un menor de edad, en la carretera CA-6, que conecta Danlí con Tegucigalpa.
Tres jóvenes y un niño: los rostros de la tragedia vial en El Paraíso
2 de 10

El hecho ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada de este domingo, a la altura del desvío hacia Yuscarán, en el departamento de El Paraíso.
Tres jóvenes y un niño: los rostros de la tragedia vial en El Paraíso
3 de 10

Un turismo color azul impactó de frente contra una camioneta roja, dejando una escena devastadora sobre la carretera.
Tres jóvenes y un niño: los rostros de la tragedia vial en El Paraíso
4 de 10

Testigos aseguran que el conductor del turismo iba a gran velocidad y hacía maniobras en zigzag antes de colisionar.
Tres jóvenes y un niño: los rostros de la tragedia vial en El Paraíso
5 de 10

Entre las víctimas está el joven Emmanuel Banegas Padilla, quien conducía el carro tipo turismo, marca Honda Civic de color azul.

Tres jóvenes y un niño: los rostros de la tragedia vial en El Paraíso
6 de 10

En el mismo automotor viajaba la joven Daniela Banegas Padilla, hermana menor de Emmanuel.

Tres jóvenes y un niño: los rostros de la tragedia vial en El Paraíso
7 de 10

El jovencito Joshua Rodríguez acompañada a Emmanuel y a Daniela como ocupantes. Las tres víctimas eran originarias de la comunidad de Ojo de Agua, Yuscarán, El Paraíso.
Tres jóvenes y un niño: los rostros de la tragedia vial en El Paraíso
8 de 10

También murió el pequeño Fabián Alejandro Cedillo (3 años), quien viajaba en la camioneta junto a su madre.
Tres jóvenes y un niño: los rostros de la tragedia vial en El Paraíso
9 de 10

La conductora de la camioneta sobrevivió, pero resultó con heridas de gravedad y fue trasladada a un hospital de Tegucigalpa.
Tres jóvenes y un niño: los rostros de la tragedia vial en El Paraíso
10 de 10

Agentes de tránsito y equipos de socorro llegaron al lugar para levantar indicios y esclarecer las causas del trágico accidente.
Cargar más fotos