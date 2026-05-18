MP presenta requerimiento fiscal contra el conductor que provocó accidente en Guaimaca

El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra Edy Ramón Matamoros Cálix, conductor de un autobús señalado como responsable de un accidente vial ocurrido en Guaimaca, Francisco Morazán.
Una mujer dedicada al comercio, de aproximadamente 60 años, perdió la vida en un fuerte accidente registrado el 16 de mayo en el sector Las Marías, Guaimaca. En el hecho estuvieron involucrados dos autobuses, un camión y una camioneta tipo pick-up.
El vocero del Ministerio Público, Yuri Mora, detalló que al imputado se le atribuyen los delitos de homicidio imprudente agravado y conducción temeraria.
Autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) señalaron que una fiscal asignada al municipio de Talanga rechazó recibir una denuncia presentada contra el conductor de un autobús, quien estaría vinculado a un accidente vial.
Ante esta situación, Mora aclaró que no era posible presentar el requerimiento fiscal contra el imputado, debido a que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) aún no había remitido el informe correspondiente.
Además, señaló que existen otros factores que pueden retrasar el proceso, entre ellos el estado de salud del conductor, quien permanece hospitalizado a raíz del impacto.
El hecho generó molestia entre los ciudadanos, luego de que, según los agentes, la fiscal argumentó que el conductor se encontraba lesionado y posteriormente señaló que no podía ser detenido, ya que consideraba que esa medida era ilegal.
La Policía afirmó que el sospechoso se mantenía bajo custodia, sin embargo, la vigilancia tuvo que ser retirada debido a la decisión de la fiscalía de no continuar con la medida.
El fiscal general Pablo Emilio Reyes Theodore indicó que el caso sería revisado en las próximas horas y afirmó que la muerte de la ciudadana no quedaría impune.
La persona fallecida en el trágico accidente fue identificada como Lili Azucena Carías. Informes preliminares indican que la mujer perdió la vida horas después del hecho, luego de sufrir la amputación de ambas extremidades inferiores. Hasta el momento, las autoridades continúan con el proceso legal correspondiente.