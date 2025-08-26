"Renunció a Libre": Jorge Cálix asegura que atentado a Nelson Bueso es "por cuestiones políticas"

Nelson Bueso fue el precandidato a alcalde de Jorge Cálix en Azacualpa, Santa Bárbara. A la izquierda, Bueso cuando militaba en Libertad y Refundación.
Esta foto del 2024, muestra a Nelson Bueso con Marlon Ochoa, el actual magistrado del Consejo Nacional Electoral.
En sus redes sociales, Nelson tiene varias fotos de un evento de Libre en enero del 2024.
"Él rununció a Libre y se sumó al partido Liberal", contó Jorge Cálix en una entrevista al programa Hoy Mismo.
"Es nuestro candidato, con amplísima ventaja de ganar las elecciones en Azacualpa, Santa Bárbara", dijo Cálix.
El 24 de noviembre del 2024, Bueso anunció su precandidatura a la alcaldía de Azacualpa, Santa Bárbara solo que por el Partido Liberal. En las elecciones primarias ganó la candidatura.
"Es solo que vaya a Azacualpa y se dará cuenta que es una de las municipalidades que estoy a cien por ciento seguro que vamos a ganar", aseguró Cálix.
En ese momento lanzó una fuerte acusación."Por su posición política ha sufrido un atentado", apuntó.
"Pido a todos los hondureños que elevemos oraciones por Nelson. Esperamos pasar esto rápidamente", solicitó.
Nelson Bueso, candidato a alcalde del Partido Liberal en Azacualpa, Santa Bárbara, sufrió un atentado la mañana de este martes y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial de San Pedro Sula en donde uno de sus cercanos confirmó que está fuera de peligro.
"Recibió un disparo en el pecho, pero está estable", dijo el diputado liberal José Amaya.