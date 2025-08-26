  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

"Renunció a Libre": Jorge Cálix asegura que atentado a Nelson Bueso es "por cuestiones políticas"

Según Jorge Cálix, Nelson Bueso, quien sufrió un atentado en Azacualpa, Santa Bárbara, tiene "una amplia posibilidad de ganar la alcadía" de este municipio

Renunció a Libre: Jorge Cálix asegura que atentado a Nelson Bueso es por cuestiones políticas
1 de 11

Nelson Bueso fue el precandidato a alcalde de Jorge Cálix en Azacualpa, Santa Bárbara. A la izquierda, Bueso cuando militaba en Libertad y Refundación.
Renunció a Libre: Jorge Cálix asegura que atentado a Nelson Bueso es por cuestiones políticas
2 de 11

Esta foto del 2024, muestra a Nelson Bueso con Marlon Ochoa, el actual magistrado del Consejo Nacional Electoral.
Renunció a Libre: Jorge Cálix asegura que atentado a Nelson Bueso es por cuestiones políticas
3 de 11

En sus redes sociales, Nelson tiene varias fotos de un evento de Libre en enero del 2024.
Renunció a Libre: Jorge Cálix asegura que atentado a Nelson Bueso es por cuestiones políticas
4 de 11

"Él rununció a Libre y se sumó al partido Liberal", contó Jorge Cálix en una entrevista al programa Hoy Mismo.
Renunció a Libre: Jorge Cálix asegura que atentado a Nelson Bueso es por cuestiones políticas
5 de 11

"Es nuestro candidato, con amplísima ventaja de ganar las elecciones en Azacualpa, Santa Bárbara", dijo Cálix.
Renunció a Libre: Jorge Cálix asegura que atentado a Nelson Bueso es por cuestiones políticas
6 de 11

El 24 de noviembre del 2024, Bueso anunció su precandidatura a la alcaldía de Azacualpa, Santa Bárbara solo que por el Partido Liberal. En las elecciones primarias ganó la candidatura.
Renunció a Libre: Jorge Cálix asegura que atentado a Nelson Bueso es por cuestiones políticas
7 de 11

"Es solo que vaya a Azacualpa y se dará cuenta que es una de las municipalidades que estoy a cien por ciento seguro que vamos a ganar", aseguró Cálix.
Renunció a Libre: Jorge Cálix asegura que atentado a Nelson Bueso es por cuestiones políticas
8 de 11

En ese momento lanzó una fuerte acusación."Por su posición política ha sufrido un atentado", apuntó.
Renunció a Libre: Jorge Cálix asegura que atentado a Nelson Bueso es por cuestiones políticas
9 de 11

"Pido a todos los hondureños que elevemos oraciones por Nelson. Esperamos pasar esto rápidamente", solicitó.
Renunció a Libre: Jorge Cálix asegura que atentado a Nelson Bueso es por cuestiones políticas
10 de 11

Nelson Bueso, candidato a alcalde del Partido Liberal en Azacualpa, Santa Bárbara, sufrió un atentado la mañana de este martes y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial de San Pedro Sula en donde uno de sus cercanos confirmó que está fuera de peligro.
Renunció a Libre: Jorge Cálix asegura que atentado a Nelson Bueso es por cuestiones políticas
11 de 11

"Recibió un disparo en el pecho, pero está estable", dijo el diputado liberal José Amaya.
Cargar más fotos