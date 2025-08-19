  1. Inicio
El mensaje que dejó Anna Martínez a su familia antes de ser asesinada

La joven de 25 años murió la noche del lunes en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula tras ser atacada a balazos en La Ceiba. Sospechan del padre de su hijo.

1 de 10
1 de 10

La joven Anna Martínez, de 25 años, fue atacada a balazos la mañana del lunes en la colonia 1 de Mayo de La Ceiba.
2 de 10
2 de 10

Anna fue trasladada al Hospital Atlántida, donde inicialmente fue atendida.

3 de 10
3 de 10

Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas la remitieron al Hospital Mario Catarino Rivas.
4 de 10
4 de 10

Lamentablemente, falleció la noche del lunes y este martes sus restos están siendo velados en la colonia Armenia Bonito de La Ceiba.
5 de 10
5 de 10

Las investigaciones preliminares señalan a una "persona cercana" como sospechoso del crimen.

6 de 10
6 de 10

Se trata de un hombre que guarda prisión y que mantuvo una relación sentimental con Anna.

7 de 10
7 de 10

Incluso, la familia de la joven acusó a la expareja de Anna por el asesinato. Se supo que es el padre del hijo de la fallecida.

8 de 10
8 de 10

Los parientes revelaron el mensaje que les dejó la joven madre antes de ser asesinada.

9 de 10
9 de 10

"No creo que sea capaz de dejar a su hijo sin madre", fue lo último que les dijo Anna, según contó un familiar durante el velatorio.

10 de 10
10 de 10

La mujer, quien era muy activa en la red social Tiktok, recientemente había regresado a Honduras tras un viaje que realizó a México. Su familia le había sugerido que no regresara al país.

