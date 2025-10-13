Desgarrador: madre de Jairo se quiebra en llanto al ver a su hijo fallecido

La tristeza y el dolor invadieron a la familia del pequeño Jairo García, quien murió este lunes en un accidente vial en el segundo anillo de San Pedro Sula.
Aracely Vásquez, madre del menor, se quebró en llanto al ver que su hijo de 11 años había fallecido en el fatal percance.
"Él era el último de mis niños", relató entre lágrimas doña Aracely.
Contó que Jairo y su padre (resultó ileso) se conducían en motocicleta y regresaban hacia su hogar para luego llevarlo a la escuela.
El accidente ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana, cerca del sector de Las Anonas, en la trocha vial que conduce hacia el intercambiador del norte.
La progenitora mencionó que en el mismo lugar, donde Jairo murió este lunes, uno de sus hijos mayores, sufrió un accidente el pasado 1 de octubre.
El joven, según contó la acongojada madre, está recuperándose en el hospital Mario Catarino Rivas.
Otro de los hermanos de Jairo también acompañó a la madre a reconocer el cuerpo en la escena del terrible percance en el segundo anillo.
La señora exigió justicia a las autoridades por la muerte de su niño. "Quiero justicia, que lo agarren y que lo metan preso", dijo en referencia al conductor de la rastra, quien se entregó a las autoridades minutos después de huir del lugar.
Jairo tenía 11 años de edad y cursaba actualmente el quinto grado de escolaridad en el centro educativo Roberto Valenzuela de San Pedro Sula.
Jairo vivía con sus padres en el bordo de Brisas del Campo, donde amigos y vecinos lo recuerdan como un niño "muy alegre".