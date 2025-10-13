  1. Inicio
Desgarrador: madre de Jairo se quiebra en llanto al ver a su hijo fallecido

"Él era el último de mis niños", relató entre lágrimas doña Aracely Vásquez en la escena del fatal accidente en el segundo anillo de San Pedro Sula.

Desgarrador: madre de Jairo se quiebra en llanto al ver a su hijo fallecido
1 de 11

La tristeza y el dolor invadieron a la familia del pequeño Jairo García, quien murió este lunes en un accidente vial en el segundo anillo de San Pedro Sula.
Desgarrador: madre de Jairo se quiebra en llanto al ver a su hijo fallecido
2 de 11

Aracely Vásquez, madre del menor, se quebró en llanto al ver que su hijo de 11 años había fallecido en el fatal percance.
3 de 11

"Él era el último de mis niños", relató entre lágrimas doña Aracely.
3 de 11

"Él era el último de mis niños", relató entre lágrimas doña Aracely.

Desgarrador: madre de Jairo se quiebra en llanto al ver a su hijo fallecido
4 de 11

Contó que Jairo y su padre (resultó ileso) se conducían en motocicleta y regresaban hacia su hogar para luego llevarlo a la escuela.

Desgarrador: madre de Jairo se quiebra en llanto al ver a su hijo fallecido
5 de 11

El accidente ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana, cerca del sector de Las Anonas, en la trocha vial que conduce hacia el intercambiador del norte.
Desgarrador: madre de Jairo se quiebra en llanto al ver a su hijo fallecido
6 de 11

La progenitora mencionó que en el mismo lugar, donde Jairo murió este lunes, uno de sus hijos mayores, sufrió un accidente el pasado 1 de octubre.

7 de 11

El joven, según contó la acongojada madre, está recuperándose en el hospital Mario Catarino Rivas.
7 de 11

El joven, según contó la acongojada madre, está recuperándose en el hospital Mario Catarino Rivas.

Desgarrador: madre de Jairo se quiebra en llanto al ver a su hijo fallecido
8 de 11

Otro de los hermanos de Jairo también acompañó a la madre a reconocer el cuerpo en la escena del terrible percance en el segundo anillo.
Desgarrador: madre de Jairo se quiebra en llanto al ver a su hijo fallecido
9 de 11

La señora exigió justicia a las autoridades por la muerte de su niño. "Quiero justicia, que lo agarren y que lo metan preso", dijo en referencia al conductor de la rastra, quien se entregó a las autoridades minutos después de huir del lugar.

Desgarrador: madre de Jairo se quiebra en llanto al ver a su hijo fallecido
10 de 11

Jairo tenía 11 años de edad y cursaba actualmente el quinto grado de escolaridad en el centro educativo Roberto Valenzuela de San Pedro Sula.

Desgarrador: madre de Jairo se quiebra en llanto al ver a su hijo fallecido
11 de 11

Jairo vivía con sus padres en el bordo de Brisas del Campo, donde amigos y vecinos lo recuerdan como un niño "muy alegre".

