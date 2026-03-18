Leandro García era taxista y se alistaba para jugar un torneo de billar en SPS

Foto en vida de Leandro García, el taxista VIP de 33 años que apareció asesinado en la colonia Roca de Cristo de San Pedro Sula.
Este caso ha ganado notoriedad porque a Leandro le dejaron un cartel con un mensaje que aseguraba que "por no respetar las mujeres casadas".
Leandro residía en la colonia Islas de El Progreso y había desaparecido desde el lunes por la mañana.
El carro que andaba Leandro apareció el mismo lunes por la tarde y sus familia estaba preocupada buscándolo en centros asistenciales.
Pese al rótulo, sus amigos no creen que Leandro haya tenido conflictos de ese índole.
"Era un muchacho muy educado, nunca me faltó al respeto", dijo una joven que viajaba con él todos los días.
Leandro había alquilado este corolla rojo desde agosto del año pasado. En su barrio un reconocido jugador de billar.
El domingo, Leandro había andado promocionando un torneo que se desarrollaría este sábado y en el que era uno de los favoritos para ganarlo.
"Era muy buen jugador de billar, era de los mejores de Islas de El Progreso", afirmó una persona cercana al taxista.
Leandro estaba casado y tenía dos niñas. Vivía en la colonia Islas de El Progreso, cerca de donde apareció el carro abandonado.