Hondureño recién deportado de USA pierde la vida en brutal accidente en Olancho

En un brutal accidente de tránsito perdió la vida César Alfaro Antúnez , un joven originario del municipio de San Esteban, Olancho, zona oriental de Honduras.
Según se conoció, Alfaro Antúnez se conducía en una motocicleta cuando sufrió un aparatoso accidente en la carretera que conduce de San Francisco de La Paz hacia Gualaco, en la zona del corredor agrícola.
El joven había retornado hace apenas unos días de los Estados Unidos, país del que fue deportado, lo que hace aún más dolorosa la noticia para sus familiares y amistades cercanas.
Lamentablemente, el impacto del accidente fue de tal magnitud que perdió la vida en el lugar de los hechos, pese a los intentos de auxilio de personas que se encontraban en la zona.
La noticia ha generado gran pesar en la comunidad de San Esteban, donde sus padres, reconocidos y apreciados por la población, han recibido muestras de solidaridad y acompañamiento en este difícil momento.
Amigos y vecinos han expresado mensajes de apoyo, recordando a César como un joven trabajador y lleno de ilusiones, cuya vida se apagó de manera inesperada.
El joven fue sepultado la tarde de este domingo en un cementerio de su lugar natal, Olancho.