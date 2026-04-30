Zona China niega discusión en crimen de adolescente y pide frenar rumores

Familiares y allegados velaron los restos de un adolescente de origen chino identificado como Hong Zhixuan, quien fue asesinado el pasado 25 de abril dentro de un establecimiento comercial en la colonia 21 de Febrero, en Comayagüela, capital de Honduras.
El crimen ocurrió al interior del negocio Zona China, donde el menor, de 15 años, recibió un disparo en la cabeza por parte de un guardia de seguridad que tenía apenas un día de haber sido contratado.
El guardia, identificado como Sandro Josué Martínez Núñez, fue detenido tras cometer el hecho.
El negocio es propiedad de los padres del adolescente. El hecho ha provocado consternación en la población.
La empresa, en una publicación difundida en redes sociales, indicó: "Un menor chino inocente de 15 años fue asesinado la mañana del día 25 de abril dentro del establecimiento, cuando un guardia de seguridad disparó en la cabeza inesperadamente, causándole la muerte en el acto".
En el mismo pronunciamiento, la empresa aseguró que no existió discusión previa ni conflicto que provocara el ataque, y cuestionó la actuación del guardia, quien habría abierto fuego de forma repentina.
"El guardia solo llevaba un día laborando y, sin que existiera ninguna discusión o conflicto, abrió fuego repentinamente", señala textualmente el comunicado.
La empresa también rechazó versiones que circulan en internet sobre la víctima y pidió a la población no difundir rumores que puedan afectar a la familia.
"Expresamos nuestra enérgica condena y hacemos un llamado a no creer en dichos rumores y a cesar cualquier forma de revictimización", agrega el comunicado.
Imágenes del velatorio muestran el ataúd del menor cubierto de arreglos florales, mientras familiares permanecen a su alrededor en medio del dolor por lo ocurrido.
Tras conocerse el caso, ciudadanos hondureños han expresado mensajes de apoyo y condolencias hacia la familia del joven, destacando su comportamiento y lamentando el crimen.
"Era un joven muy educado, respetuoso, pasaba arreglando y limpiando la tienda. Que Dios le dé resignación a su familia y que se haga justicia", escribió un usuario en redes sociales.
El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades, mientras la familia del menor exige justicia por el asesinato.