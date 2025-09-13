Otro "rapidito" del sector Codradía casi causa una tragedia

Diego Enamorado (de 18 años), conductor del “rapidito” que cayó en la hondonada en la colonia Lempira del sector de Cofradía de esta ciudad y que dejó dos personas muertas, aún no aparece. Agentes policiales que llevan el caso confirmaron a La Prensa que los trabajos de investigación van avanzados, pero indicaron que el joven no solo huyó de la escena el día del accidente, sino que también conducía la unidad de transporte de forma ilegal, ya que no tiene licencia de conducir.