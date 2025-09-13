Otro "rapidito" del sector Codradía casi causa una tragedia

Un accidente de tránsito ocurrido este sábado en Cofradía, San Pedro Sula, Cortés dejó varios heridos y pérdidas materiales. El incidente, protagonizado por una unidad de transporte público de pasajeros, estuvo a poco de replicar la tragedia de la última semana en ese mismo sector.
El accidente de la unidad que cubre la ruta Vida Nueva al centro de San Pedro Sula dejó varias personas heridas, que fueron trasladadas a centros asistenciales en San Pedro Sula. Ocurrió cerca de una área de abordaje de pasajeros.
En imágenes captadas por cámaras de seguridad, se observa cuando la unidad siniestrada circula en dirección hacia San Pedro Sula. Segundos después, parece rebasar y perder el control. Cuando se sale de la vía, impacta finalmente contra las barras de hierro de una estructura de la gasolinería que está en esa zona.
En estas imágenes, el "rapidito" impacta contra la estructura del rótulo y se detiene. Estuvo a punto de colisionar con un bus amarillo.
El "rapidito" quedó destruido tras el impacto. Se supo que el conductor quedó herido. Otras personas que viajaban en la unidad también fueron trasladados de emergencia para ser atendidos.
La unidad se detuvo en la estructura de un rótulo con el impacto frontal. El accidente ocurrió a pocos metros de una zona que es utilizada por personas que viajan hacia occidente para abordar las unidades. El impacto evitó que la unidad se dirigiera a esa zona y causara una tragedia.
La unidad de la ruta Vida Nueva quedó destruida y dañó la estructura del rótulo. Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron al sitio para recoger primeros datos de informe. No han determinado la causa del accidente y, de momento, no hay personas requeridas.
Los reportes detallan que la zona del accidente suele ser de accidentes por la alta carga de tránsito, cruces de vehículos y peatones.
Este accidente ocurre a una semana de la tragedia de la colonia Lempira, siempre en esa jurisdicción. En ese hecho murieron dos personas y otras quedaron gravemente heridas. Un "rapidito" de la ruta Cofradía - San Pedro Sula se salió de la vía y se precipitó a un barranco.
La unidad accidentada este sábado. El conductor sufrió fracturas en sus piernas, de acuerdo con reportes locales. La Policía sigue investigando.
Diego Enamorado (de 18 años), conductor del “rapidito” que cayó en la hondonada en la colonia Lempira del sector de Cofradía de esta ciudad y que dejó dos personas muertas, aún no aparece. Agentes policiales que llevan el caso confirmaron a La Prensa que los trabajos de investigación van avanzados, pero indicaron que el joven no solo huyó de la escena el día del accidente, sino que también conducía la unidad de transporte de forma ilegal, ya que no tiene licencia de conducir.
El fatídico suceso ocurrió la mañana del domingo 7 de septiembre, cuando el “rapidito” de la empresa Etica se conducía desde Cofradía hacia San Pedro Sula. Personas que auxiliaron a los heridos dijeron que solo vieron el autobús precipitarse al abismo y que empezó a incendiarse en la ribera del río Chamelecón, por lo que corrieron a ayudar a los pasajeros, logrando sacar a seis personas con vida.