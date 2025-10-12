Sobrina de hombre que murió al salir de entrenar del GYM en SPS revela impactantes detalles

Una joven que se identificó como sobrina del ingeniero Javier Antonio Pérez Recinos, quien falleció por un paro cardíaco en el interior de su vehículo en SPS tras salir de un gimnasio reveló recientemente impactantes detalles antes de su muerte.
La joven Angie Mora a través de un video en su cuenta de Tiktok que fue viralizado reveló el parentezco familiar con el ingeniero que falleció el pasado 10 de octubre en las afueras de un centro comercial.
"El de esta noticia es mi tío, era un día literalmente normal, él fue a entregar una tabla de quesos a un amigo y no regresó a su casa a almorzar, su hija lo estaba esperando con el almuerzo", relató consternada la joven en sus primeras palabras.
La joven con su video impactó en su cuenta de TikTok ante decenas de ususarios dado a que expresó su dolor por la muerte de su familiar y dejara una fuerte reflexión sobre lo corta y pasajera que puede ser la vida.
“Den ese abrazo, da ese beso, perdoná, pedí perdón, porque nunca sabés. En un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar. Mi tío era una persona saludable, entrenaba, era una persona bien. Si sabés que tenés que hacer esa llamada, hacéla, si sabés que tenés que dar ese abrazo, dalo.”, destacó Mora.
La joven compartió que es tan doloroso pensar que su hija lo esperaba con un almuerzo y él nunca llegó dado a que fue sorprendido por la muerte.
El ingeniero Javier Antonio Pérez Recinos tenía 60 años y era conocido cariñosamente como "Don Javier"
Según testigos, a eso de las 4:30 pm del día viernes, el hombre salió del gimnasio y abordó su vehículo estacionado en el parqueo de la plaza comercial. Lamentablemente, minutos después personas que circulaban por el parqueo se percataron que no respiraba, ni respondía, por lo que llamaron a las autoridades.
Paramédicos que llegaron al lugar, confirmaron su muerte y que un paro cardiaco fue el motivo.
En el video compartido por la joven Angie Mora decenas de usuarios dejaron comentarios de solidaridad con la familia. "En paz descanse mi querido amigo, Ing Pérez, la semana pasada estuvimos hablando. La vida es efímera", se lee en uno de los mensajes.