Rostros de las víctimas por las lluvias en Honduras

Hasta ahora, al menos seis personas han muerto en diferentes zonas de Honduras debido a las intensas lluvias.

1 de 11

Cenaos informa que una vaguada continuará generando lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, especialmente sobre las regiones suroccidental, central y oriental del territorio nacional.

2 de 11

Los primos Josué Herrera Funes y Dylan Andrés Funes perdieron la vida tras ser arrastrados por una corriente de agua en el sector Los Mangos de la Cantarero López de la capital del país.
3 de 11

De acuerdo con los reportes, los primos regresaban de la escuela y se dirigían a sus casas cuando intentaron cruzar una cuneta; fue entonces cuando la fuerza de la corriente los arrastró hacia la quebrada que pasa por el sector.

4 de 11

El personal del Cuerpo de Bomberos y vecinos del sector trabajaron durante varias horas para recuperar los cuerpos.

5 de 11

Un menor identificado como Yahir, de 10 años, permanece desaparecido desde la tarde del viernes 10 de octubre, luego de ser arrastrado por la corriente del río Grande de Otoro, en la comunidad de Masaguara, departamento de Intibucá, al suroccidente de Honduras.
6 de 11

En el municipio de Nacaome, departamento de Valle, la tarde de ayer sábado, un hombre identificado como Edwin Arcadio Morales, abogado de profesión, fue arrastrado por el río La Puntilla mientras realizaba actividades de pesca deportiva junto a su hermano.

 Fotografía: Sur Noticias Nacaome, Valle
7 de 11

Asimismo, ayer sábado fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Pedro Armengol Pérez, quien fue arrastrado por una corriente de agua en la comunidad de El Destino, municipio de Yorito, departamento de Yoro.

8 de 11

El Cuerpo de Bomberos halló el miércoles el cuerpo de Edwin José Escalante Carranza, de 24 años, quien había sido reportado como desaparecido tras ser arrastrado por la corriente del río Namasigüe, en el departamento de Choluteca.

 Foto: redes sociales
9 de 11

Tras la denuncia de la desaparición de Edwin, un equipo de bomberos realizó durante tres días una intensa búsqueda en la zona afectada.
10 de 11

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) extendió este domingo la Alerta Roja por 24 horas más para los departamentos de Francisco Morazán, Lempira, La Paz e Intibucá, debido a las intensas lluvias que continúan afectando gran parte del territorio nacional.
11 de 11

Asimismo, la institución amplió la Alerta Amarilla para Choluteca, Valle, Comayagua y Ocotepeque, sumándose ahora El Paraíso a este nivel de vigilancia. En tanto, los departamentos de Copán, Yoro, Santa Bárbara, Cortés y Olancho se mantienen en Alerta Verde.
