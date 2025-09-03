"Chico" ejecutó una emboscada para ultimar a familiares de alcalde en Olancho: MP

Francisco Abacuc Urraco Herrera, alias Chico, fue detenido el 29 de agosto en Olancho por la sospecha de su implicación en una masacre en la que murieron tres miembros de una familia el 29 de junio de este año.
Las víctimas de la masacre fueron Exar Edulfo Paz Murillo, Leda Esperanza Paz Murillo y Ana Cristina Castro Juárez; quienes eran familia del edil de Silca, Olancho, Pablo Paz.
El Ministerio Público acusa a Urraco Herrera por el triple asesinato; igualmente por asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada en perjuicio de testigo protegido y asociación para delinquir en perjuicio de otros derechos fundamentales.
Este miércoles se celebra la audiencia en tribunales en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción en Tegucigalpa. En la operación, se decomisaron teléfonos celulares y cargadores de armas de diferentes calibres.
Las indagaciones del MP describen que el día del crimen, aproximadamente a las 8:00 de la noche, salieron las víctimas junto con el testigo protegido, a bordo de un Ford F150 gris, hacia el Municipio de Talanga, Francisco Morazán.
Tras regresar a la vivienda fueron interceptados por "Chico" y otras personas más a bordo de otro pick-up y una motocicleta montañesa, e inmediatamente comenzaron a dispararles en reiteradas ocasiones hasta dejarlos sin vida, según el MP.
"Estamos sorprendidos porque problemas no teníamos con nadie. Si hubiéramos sabido, de repente no salen de la casa o anduviéramos con seguridad", dijo el alcalde Pablo Paz, quien ha expresado preocupación durante los últimos meses por el incremento de hechos violentos en esa localidad