Jenni Rivera, más presente que nunca: "La Gran Señora" vuelve en versión banda

"Han pasado 13 años desde el fallecimiento de mi madre, y el amor y apoyo que continúa recibiendo siguen siendo verdaderamente conmovedores", señala Jacqie Rivera, hija de Jenni, en el comunicado "Su legado sigue vivo gracias a cada uno de ustedes. Hoy tengo el honor de compartir un momento que se siente como un círculo completo", agregó.