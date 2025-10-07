Así era Joshua Rodríguez, el joven dueño del turismo azul que murió tras accidente en El Paraíso

Joshua Miguel Rodriguez Elvir, de 20 años, murió la madrugada del 5 de octubre tras un fatal accidente de tránsito en la carretera CA-6, a la altura del desvío hacia Yuscarán, en el departamento de El Paraíso.
Según el reporte preliminar, el accidente ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada, cuando el turismo azul conducido por Joshua colisionó de frente contra una camioneta roja, dejando una escena devastadora sobre el pavimento.
Tras el accidente murieron tres jóvenes y un menor de tres años. Asimismo, se registraron tres personas heridas.
Entre las víctimas que viajaban en el turismo azul se encontraba el conductor Joshua Miguel Rodríguez Elvir junto a sus primos Emmanuel Banegas Padilla y Daniela Banegas Padilla, los tres fallecidos en el impacto. Otros dos amigos que los acompañaban sobrevivieron y permanecen ingresados en un centro asistencial.
En la camioneta roja también perdió la vida el pequeño Fabián Alejandro Cedillo, de tan solo tres años de edad. Su madre, la periodista Alison Rodríguez, resultó gravemente herida y fue trasladada de emergencia a un hospital en Tegucigalpa.
Agentes de tránsito y cuerpos de socorro acudieron al lugar para realizar el levantamiento de indicios y determinar las causas del trágico accidente que enlutó a varias familias del oriente del país.
Este 7 de octubre se está llevando a cabo el entierro de Joshua en Ojo de Agua, Yuscarán. El sepelio comenzó alrededor de las 3:30 de la tarde.
Daniela Ruiz, novia de Joshua, aseguró que él soñaba con ser un profesional exitoso y era apasionado por las motocicletas. Ambos tenían planes de entrar a la universidad.
Joshua, originario del barrio San Rafael, Ojo de Agua, Yuscarán, era el menor de nueve hermanos. Se dedicaba a realizar viajes y fletes en su localidad.
“Éramos tan inseparables, todo nuestro tiempo era pasarlo juntos. Era tan especial y cariñoso, me mostraba tanto su amor... solo tengo que decir que fue lo mejor que tuve en mi vida", expresó su novia con profundo dolor.