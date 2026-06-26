Investigan si estadounidense hallada muerta en Honduras combinó bebida energética con pastilla

Las autoridades forenses realizan las diligencias correspondientes para la entrega del cuerpo de una joven ciudadana estadounidense que fue encontrada sin vida en las últimas horas en la colonia Berlín de Comayagüela, zona Central de Honduras.
La fallecida fue identificada como Emily Melissa Zaens, de 23 años, originaria del estado de Arizona, Estados Unidos, según confirmó el portavoz del Ministerio Público asignado a Medicina Forense, Edgardo Cruz.
De acuerdo con el funcionario, equipos de identificación humana, levantamiento cadavérico y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron al lugar para realizar el reconocimiento y traslado del cuerpo hacia la morgue del Ministerio Público.
Posteriormente, Medicina Forense practicó la autopsia médico legal con el fin de determinar la causa y la manera de muerte, información que por ahora permanece bajo reserva y será manejada únicamente por las autoridades competentes y los familiares.
Cruz explicó que, debido a que la víctima es ciudadana estadounidense, se activó un protocolo de coordinación con la embajada de Estados Unidos en Honduras para ubicar y notificar a sus familiares en ese país.
Según detalló, serán los parientes quienes deberán autorizar formalmente a la persona que recibirá el cuerpo en territorio hondureño, trámite que deberá ser avalado mediante documentación oficial emitida por la representación diplomática.
De acuerdo con el testimonio brindado por su pareja a las autoridades, la joven tenía un consumo frecuente de bebidas energéticas, llegando a ingerir entre cuatro y cinco al día. Según la versión preliminar, la noche del incidente Emely comenzó a sentirse mal y decidió tomar un medicamento para aliviar el malestar. Minutos después, consumió una bebida energética, lo que habría agravado su condición.
Autoriades forenses mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido, mientras este caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que puede representar el consumo excesivo de bebidas energéticas y su combinación con medicamentos.