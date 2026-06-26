Investigan si estadounidense hallada muerta en Honduras combinó bebida energética con pastilla

De acuerdo con el testimonio brindado por su pareja a las autoridades, la joven tenía un consumo frecuente de bebidas energéticas, llegando a ingerir entre cuatro y cinco al día. Según la versión preliminar, la noche del incidente Emely comenzó a sentirse mal y decidió tomar un medicamento para aliviar el malestar. Minutos después, consumió una bebida energética, lo que habría agravado su condición.