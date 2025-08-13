Daniela Zelaya fue ultimada por sicarios en Olancho; iba junto a su novio

Daniela Zelaya y su pareja murieron la noche del martes tras recibir varios disparos en el sector de Palestina, municipio de Patuca, departamento de Olancho.
La pareja de Daniela fue identificada como Óscar Méndez, según la información preliminar, ambos murieron en el lugar del ataque debido a la gravedad de sus heridas.
Las víctimas se transportaban en su motocicleta cuando fueron interceptados por sujetos desconocidos, quienes sin mediar palabras, abrieron fuego contra ellos.
Según testigos, la pareja salió rumbo a Nueva Choluteca para visitar a unos familiares.
Las muertes de Óscar Méndez y Daniela Zelaya causaron consternación y lamento entre la comunidad del sector de Palestina, Olancho.
Las autoridades policiales hicieron el levantamiento cadavérico y acordonaron las escena del crimen.
"Pedimos justicia por la muerte de Daniela, no podemos creeer tu muerte", expresó con dolor una conocida de la víctima en redes sociales.
Hasta el momento, las autoridades locales de Olancho no han revelado detalles sobre el paradero de los agresores.
Los cuerpos de Daniela y Óscar fueron trasladados hasta la morgue de Tegucigalpa.
"Descansa en paz prima, te vamos a extrañar", comentó un familiar cercano de Daniela en redes sociales.