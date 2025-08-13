  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Daniela Zelaya fue ultimada por sicarios en Olancho; iba junto a su novio

Daniela Zelaya se desplazaba junto a su pareja en una motocicleta cuando fueron atacados por hombres armados en el sector de Palestina, Olancho.

Daniela Zelaya fue ultimada por sicarios en Olancho; iba junto a su novio
1 de 10

Daniela Zelaya y su pareja murieron la noche del martes tras recibir varios disparos en el sector de Palestina, municipio de Patuca, departamento de Olancho.

 Foto: Daniela Zelaya / Facebook
Daniela Zelaya fue ultimada por sicarios en Olancho; iba junto a su novio
2 de 10

La pareja de Daniela fue identificada como Óscar Méndez, según la información preliminar, ambos murieron en el lugar del ataque debido a la gravedad de sus heridas.

 Foto: Daniela Zelaya / Facebook
Daniela Zelaya fue ultimada por sicarios en Olancho; iba junto a su novio
3 de 10

Las víctimas se transportaban en su motocicleta cuando fueron interceptados por sujetos desconocidos, quienes sin mediar palabras, abrieron fuego contra ellos.

 Foto: Daniela Zelaya / Facebook
Daniela Zelaya fue ultimada por sicarios en Olancho; iba junto a su novio
4 de 10

Según testigos, la pareja salió rumbo a Nueva Choluteca para visitar a unos familiares.

 Foto: Daniela Zelaya / Facebook
Daniela Zelaya fue ultimada por sicarios en Olancho; iba junto a su novio
5 de 10

Las muertes de Óscar Méndez y Daniela Zelaya causaron consternación y lamento entre la comunidad del sector de Palestina, Olancho.

 Foto: Daniela Zelaya / Facebook
Daniela Zelaya fue ultimada por sicarios en Olancho; iba junto a su novio
6 de 10

Las autoridades policiales hicieron el levantamiento cadavérico y acordonaron las escena del crimen.

 Foto: Daniela Zelaya / Facebook
Daniela Zelaya fue ultimada por sicarios en Olancho; iba junto a su novio
7 de 10

"Pedimos justicia por la muerte de Daniela, no podemos creeer tu muerte", expresó con dolor una conocida de la víctima en redes sociales.

 Foto: Daniela Zelaya / Facebook
Daniela Zelaya fue ultimada por sicarios en Olancho; iba junto a su novio
8 de 10

Hasta el momento, las autoridades locales de Olancho no han revelado detalles sobre el paradero de los agresores.

 Foto: Daniela Zelaya / Facebook
Daniela Zelaya fue ultimada por sicarios en Olancho; iba junto a su novio
9 de 10

Los cuerpos de Daniela y Óscar fueron trasladados hasta la morgue de Tegucigalpa.

 Foto: Daniela Zelaya / Facebook
Daniela Zelaya fue ultimada por sicarios en Olancho; iba junto a su novio
10 de 10

"Descansa en paz prima, te vamos a extrañar", comentó un familiar cercano de Daniela en redes sociales.

 Foto: Daniela Zelaya / Facebook
Cargar más fotos