Así iba camión en caravana política que sufrió accidente y deja 8 muertos en Santa Bárbara

En redes sociales se compartieron fotografías de los momentos antes de que pasara el incidente donde también resultaron una veintena de heridos.

Al menos ocho personas muertas dejó un trágico accidente en la comunidad de Loma Larga en el municipio de Colinas, Santa Bárbara, zona nor-occidente de Honduras.
El accidente ocurrió cuando un vehículo tipo camión, que transportaba simpatizantes de los partidos Nacional y Liberal, habría sufrido una colisión vial con una motocicleta que le habría quitado el derecho de vía, provocando que el automotor perdiera el control y cayera a un abismo.
En redes sociales pobladores de Santa Bárbara compartieron fotografías de los momentos antes de que pasara el incidente. Asimismo, lamentaron lo ocurrido en la tragedia.
Los heridos fueron trasladados de emergencia a un centro hospitalario de la zona de Santa Bárbara.
Hasta el momento, las victímas mortales no han sido identificadas por las autoridades policiales.
En imágenes compartidas se observa cuando enfermeros de hospital atienden a los afectados en el incidente.
La Policía detalla que trabaja en la elaboración del informe oficial que determinará las causas del siniestro.
En redes también trascendió el momento en que ocurrió el accidente en la caravana del Partido Liberal y Nacional en Colinas, Santa Bárbara.
La diputada de Santa Bárbara y secretaria del Congreso Nacional de Libre, Angélica Smith, detalló en sus redes sociales que son alrededor de ocho personas las fallecidadas en este lamentable accidente.
"Estamos en comunicación permanente con el alcalde Luis Perdomo y con Amable de Jesús Hernández, quienes ya han activado los equipos de rescate para brindar toda la asistencia necesaria. Que Dios bendiga al noble pueblo de Colinas y conceda paz y fortaleza a las familias afectada", escribió la diputada Smith.
En las imágenes difundidas en redes sociales también se muestran cuerpos de hombres y mujeres tendidos en la carretera, así como a decenas de personas intentando auxiliar a los heridos en medio del caos provocado por el volcamiento del camión.
Equipos médicos, bomberos y voluntarios también se movilizaron rápidamente para atender la emergencia.
