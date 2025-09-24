Hombre asesinado en Catacamas era un reconocido futbolista

Fotos en vida de Darvin Juárez, un reconocido futbolista que fue asesinado en su casa en Catacamas, Olancho la noche del lunes 22 de septiembre.
La violencia volvió a golpear a Olancho con el asesinato de este reconocido futbolista de Catacamas.
La víctima fue identificada como Darvin Juárez, quien perdió la vida dentro de una vivienda del barrio Los Ejidos, donde fue atacado por sujetos armados.
Según los primeros informes, hombres armados irrumpieron en la casa y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra Juárez, dejándolo tendido en el lugar.
En el ataque también resultaron heridas su compañera de hogar, Keydi Gutiérrez, y su hija menor de edad, quienes fueron trasladadas de urgencia a un centro asistencial de la zona.
En esta vivienda residía Darvin y su familia. Elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron a la escena para el levantamiento de evidencias e iniciar las pesquisas que permitan identificar y capturar a los responsables.
"Con mi más sentido pésame, encomendamos a Dios a un gran amigo y vecino de toda la vida, una excelente persona como lo fue Darvin Juárez. Siempre sentí admiración por él y por todos sus hermanos. Mis más sinceras condolencias para toda su familia y, en especial, para su madre, quien siempre fue una gran madre y vecina. Me da tanto pesar ver a tantas personas conocidas que se están yendo. Descansa en paz, amigo", lamentó una amiga.
"Qué pesar. Jóvenes muy humildes y bien criados. Que Dios les dé fortaleza a su madre y hermanos", escribió otro vecino.
"No puedo creer, muchacho que conocí desde niños con principios y valores.. Dios le dé fuerzas a toda su familia en especial a su madre", fue el pensar de alguien del sector.
Un amigo de infancia puso que "No lo puedo creer, qué pesar me da esta noticia, mi bro. Lo conocí desde niños, fuimos vecinos en el barrio San Francisco. Que en paz descanses, mi bro. Unos cipotes de bien... qué pesar".
Darvin fue enterrado el martes en el Parque Memorial Renacer de Catacamas.