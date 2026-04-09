La historia de "Gorra": 12 años postrado en cama tras violento asalto a su bus en la Ruta 7

En la Ruta 7 todos lo conocían como "Gorra". Pocos sabían que se llamaba Marcio Duque Laínez. "Era el tipo más despabilado en los buses", recuerda un pariente, pero un Día del Padre, tres asaltantes le cambiaron la vida y lo dejaron en cama por doce largos años llenos de sacrificios y muchas visitas médicas.