La historia de "Gorra": 12 años postrado en cama tras violento asalto a su bus en la Ruta 7

En la Ruta 7 todos lo conocían como "Gorra". Pocos sabían que se llamaba Marcio Duque Laínez. "Era el tipo más despabilado en los buses", recuerda un pariente, pero un Día del Padre, tres asaltantes le cambiaron la vida y lo dejaron en cama por doce largos años llenos de sacrificios y muchas visitas médicas.
La historia de "Gorra" se remonta al 19 de marzo del 2014. Ese Día del Padre, Duque volvía del hospítal Mario Catarino Rivas con destino al Polvorín y llevaba su bus semilleno. Tres sujetos se subieron en la parada de buses que queda frente al mall Galerías en Jardines del Valle.
Apenas unos metros después, los sujetos sacaron armas de fuego y dijeron que se trataba de un asalto. Dos eran menores de edad y el otro mayor.
Uno de los asaltantes comenzó a forcejar con el ayudante y Gorra intervino. Los pasajeros comenzaron a salir de la unidad cuando uno de los ladrones le disparó a Marcio, quien quedó gravemente herido adentro de la unidad.
Una patrulla que pasaba por el lugar comenzó a seguir a los ladrones, uno de ellos se subió a un taxi y ambos fueron detenidos.
Así lo informó Diario La Prensa el 20 de marzo del 2014. Las autoridades presentaron los celulares, las armas y hasta el taxi como evidencias.
Marcio fue llevado moribundo al Catarino en donde logró sobrevivir, pero quedó postrado en cama por el resto de sus días.
Paradójicamente, el 20 de marzo, tras celebrar el día del Padre en el 2026, Gorra se puso mal y un infarto acabó con su vida, 12 años y un día después de aquel violento asalto.
Durante esos doce años Gorra estuvo en cama y luchando por los suyos. Sus historias quedaron para siempre en la Ruta 7, donde muchos lo sigue recordando como uno de los motoristas más hábiles que anduvo en estas unidades.
Marcio Duque Laínez comenzó a trabajar en los buses desde muy joven. Primero lo hizo en la Ruta 1 y luego pasó a la Ruta 7. Siempre le gustó andar en los buses conocidos como cañeros.
"Gorra" murió a los 42 años y tenía dos hijos. El 5 de marzo había sumado la última vela a su pastel.