BTS inicia su gira mundial en Goyang bajo la lluvia

El esperado regreso de BTS se hizo realidad este 9 de abril en Goyang, Corea del Sur, con el inicio de su nueva gira mundial, en medio de una intensa lluvia que no impidió el desarrollo del espectáculo ni la emoción del público.
El escenario fue 360 para ofrecer un espectáculo inmersivo con fuertes elementos visuales. En sus más de 80 espectáculos de la gira, la banda interpretará sus temas más emblemáticos junto a las canciones de su nuevo álbum 'Arirang', lanzado el 20 de marzo.
A pesar de las condiciones climáticas en Goyang, tanto el grupo como sus fans demostraron su compromiso y entusiasmo, convirtiendo la noche en un evento memorable.
Durante el concierto, Jimin expresó lo mucho que habían esperado este regreso, destacando las ganas del grupo de reencontrarse con ARMY.
Por su parte, V envió un saludo a los seguidores que siguieron la transmisión a través de Weverse, comentando entre risas lo especial —y desafiante— que resultó presentarse bajo la lluvia, además de confesar cuánto habían extrañado a sus fans.
Los integrantes también señalaron que este regreso representa un momento que quedará en la memoria de ARMY, aunque no ocultaron cierta nostalgia por las condiciones climáticas durante el show.
El concierto abrió con una potente presentación de “Hooligan”, seguida de “Aliens”, encendiendo de inmediato la energía del público presente.
Fanáticos de todas partes del mundo viajaron a Corea del Sur para presenciar el arranque de la gira mundial de BTS en Goyang. Su próximo concierto será el 18 de abril en Tokio, Japón.
Tommy el entrenador de Jungkook no se perdió el espectáculo y compartió en su cuenta de Instagram esta imagen con los integrantes de BTS.
Sin duda, este primer concierto marca el inicio de una nueva etapa para BTS, cargada de emoción, conexión con sus fans y momentos que ya comienzan a formar parte de la historia del grupo.