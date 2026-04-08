Hermanos Tábora Serrano sufren duro revés judicial tras recurso de su defensa

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar un segundo recurso presentado a favor de los hermanos Dixie Josué y Brayan Filiberto Tábora Serrano, quienes fueron condenados por el homicidio de su primo, José Antonio Montoya Tabora.
La información fue confirmada por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) de la Regional del Norte, que recibió notificación oficial del fallo judicial emitido el pasado 8 de abril de 2026.
De acuerdo con el Ministerio Público, el recurso fue interpuesto con el objetivo de obtener una aclaración sobre la sentencia condenatoria; sin embargo, la petición fue denegada en esta última instancia.
Los antecedentes del caso indican que los procesados fueron condenados el 17 de febrero de 2023 a cumplir una pena de 15 años de reclusión por el crimen de su familiar.
Tras la sentencia inicial, la defensa técnica presentó un recurso de casación que fue desestimado por la Sala de lo Penal, ratificando la condena impuesta por el tribunal correspondiente.
Posteriormente, los abogados de los imputados intentaron un segundo recurso, el cual también fue rechazado, cerrando así las posibilidades legales en esta etapa del proceso judicial.
Con esta resolución, el expediente será remitido al Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula para proceder de inmediato con la captura de los hermanos Tabora Serrano.
Una vez ejecutadas las órdenes de aprehensión, los sentenciados deberán ser trasladados a un centro penal del país, donde cumplirán la totalidad de la pena establecida.
El hecho violento que dio origen a este proceso ocurrió el 20 de octubre de 2015 en el área de carga y descarga del Mercado Medina, en San Pedro Sula.
Según las investigaciones, los hermanos, propietarios de un negocio de venta de carne, sostuvieron una fuerte discusión con la víctima y posteriormente le dispararon con armas de fuego, provocándole heridas que le causaron la muerte poco después en una clínica privada de la zona.