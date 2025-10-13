  1. Inicio
"Yo estaba haciendo el alto cuando el rastrero me arrolló": padre de Jairo narra la tragedia

Héctor García llevaba al pequeño Jairo a su trabajo porque en casa no había quien lo cuidara; su otro hijo, de 17 años, está hospitalizado y la mamá lo acompaña

A la izquierda, una foto del álbum familiar de Jairo Isaac García Vásquez, el menor que murió atropellado por una rastra en el Segundo Anillo de San Pedro Sula la mañana de este lunes 13 de octubre.
Héctor García contó que él iba en una moto para su trabajo y se llevaba al pequeño Jairo porque su esposa estaba en el hospital con su otro hijo, identificado como Wilmer y quien el 1 de octubre sufrió un accidente en el mismo lugar de la tragedia de este lunes.
Momento en que Aracely Vásquez, la mamá de Jairo, llegaba al lugar en donde murió su hijo. "Mejor me hubiera quedado en casa", gritaba desconsolada la dama.
Doña Aracely relató que en su casa pasaban solo cuatro personas. "Tengo cuatro hijos, pero dos son mayores y en casa solo vivían los dos menores, mi esposo y yo", contó.
Jairo era el menor de los cuatro hijos de esta pareja. "Estudiaba y estaba en el quinto grado", confirmó su mamá.
Don Héctor atendió a La Prensa y relató cómo fueron los instantes de la tragedia. "Yo hago el alto y la rastra nos atropella cuando se hace a un lado de las boyas", aseguró.
"Le gritaba al rastrero, pero él no escuchaba. Se logra detener porque los otros carros se le pusieron enfrente", añadió.
"La moto se quedó tirada atrás y como podía buscaba quedar en medio de las llantas para que no me atropellara, de repente veo que mi hijo estaba muerto...", decía entre lágrimas.

El accidente se registró en un desvío improvisado que se ha hecho en el puente que está cerca del sector de Las Anonas.
El cuerpo del menor y de su papá fueron arrastrados unos 100 metros. El papá sobrevivió de milagro.
"Mi hijo era mi consentido, era mi menor, era un niño muy educado", cerró diciendo Héctor García.
