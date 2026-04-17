Envían a prisión a cinco familiares por crimen contra una menor en Copán

En el caso de Cesia Loany Tábora Medina, se le dictó auto de formal procesamiento con la medida de arresto domiciliario, en atención a su estado de embarazo, pese a enfrentar acusación por el delito de explotación sexual de menores agravada. Por su parte, Santiago Girón Leiva fue sometido a auto de formal procesamiento por el delito de violación continuada, con la medida de arresto domiciliario, tomando en cuenta su edad (74 años) y su condición de salud.