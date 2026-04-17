Envían a prisión a cinco familiares por crimen contra una menor en Copán

El Ministerio Público, mediante la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ), obtuvo auto de formal procesamiento contra cinco personas señaladas como presuntas responsables de los delitos de abuso sexual y explotación en perjuicio de una menor de edad en la zona occidental del país.
Las investigaciones en torno al caso de una menor de edad han dejado al descubierto un ciclo de violencia sistemática y desprotección absoluta. La víctima, quien vivía bajo la tutela de Yajaira Liceth Tábora Medina tras ser abandonada por su madre biológica, sufrió años de abuso sin que nadie interviniera a su favor.
De acuerdo con el expediente judicial, el abuso de la menor comenzó a los 10 años. El presunto agresor fue identificado como Jesús Orlando Núñez Bueso, pareja sentimental de Tábora Medina, quien habría abusado sexualmente de la niña de manera reiterada aprovechando la convivencia en el mismo hogar.
Uno de los puntos más críticos de la investigación señala la inacción de la encargada del hogar. A pesar de que la víctima denunció los abusos directamente ante Tábora Medina, esta no tomó medidas de protección ni denunció los hechos ante las autoridades.
Esta omisión permitió que las agresiones se prolongaran durante tres años, hasta que la menor alcanzó los 13 años, momento en el que, lejos de recibir justicia, fue expulsada de la vivienda por su propia tutora.
Tras ser expulsada de su primer hogar, la víctima se trasladó a la residencia de Maritza Medina Rosado. Según las investigaciones, en este lugar la menor fue sometida a una red de explotación sexual comercial.
Durante este periodo, se registra además la participación de Santiago Girón Leiva, señalado como autor de agresiones sexuales contra la adolescente.
En ese sentido, a Jesús Orlando Núñez Bueso se le dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva, señalado como presunto autor del delito de violación agravada continuada.
En el caso de Cesia Loany Tábora Medina, se le dictó auto de formal procesamiento con la medida de arresto domiciliario, en atención a su estado de embarazo, pese a enfrentar acusación por el delito de explotación sexual de menores agravada. Por su parte, Santiago Girón Leiva fue sometido a auto de formal procesamiento por el delito de violación continuada, con la medida de arresto domiciliario, tomando en cuenta su edad (74 años) y su condición de salud.
Finalmente, a Yajaira Liceth Tábora Medina, señalada como presunta responsable del delito de omisión de los deberes de impedir el delito o promover su persecución, se le dictó auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión preventiva.