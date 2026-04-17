¿American Airlines y United se fusionarán? Esto informó una de las aerolíneas

Las especulaciones sobre una posible fusión entre American Airlines y United Airlines fueron descartadas este viernes luego de que una de las compañías emitiera un pronunciamiento oficial negando cualquier interés en avanzar en esa dirección.
A través de un comunicado, American Airlines dejó claro que no está participando ni tiene intención de sostener conversaciones relacionadas con una eventual integración con su competidor. La empresa calificó esa posibilidad como “negativa para la competencia y para los consumidores”.
En su postura pública, la aerolínea agradeció al presidente Donald Trump y al secretario de Transporte Sean Duffy, al tiempo que subrayó que una operación de este tipo no encaja con la visión actual de la administración sobre la industria aérea ni con los principios de la legislación antimonopolio.
American reconoció que el mercado de las aerolíneas en Estados Unidos podría requerir ajustes estructurales para mejorar su funcionamiento, pero enfatizó que una fusión entre dos gigantes del sector no sería el camino adecuado para lograrlo.
Las declaraciones se producen después de que el consejero delegado de United, Scott Kirby, antiguo ejecutivo de American, propusiera a Trump la idea de una fusión en una reunión el pasado febrero, según reportaron Reuters y Bloomberg.
Según esas versiones, la propuesta habría sido presentada como una alternativa para fortalecer la competitividad del sector aéreo estadounidense frente a los desafíos económicos y operativos que enfrenta la industria.
Posteriormente, el secretario de Transporte manifestó en una entrevista que el Gobierno estaba abierto a la posibilidad de una mayor concentración empresarial dentro del sector de las aerolíneas, lo que alimentó aún más las especulaciones en los mercados.
Durante varios días, ni American ni United se habían pronunciado oficialmente sobre el tema, lo que generó incertidumbre entre analistas y usuarios frecuentes de ambas compañías sobre el futuro del mercado aéreo en Estados Unidos.
Con este comunicado, American Airlines busca cerrar el debate y dejar en claro que, al menos por ahora, no existe ningún proceso en marcha para una fusión con United Airlines, reafirmando su postura en defensa de la competencia y de los intereses de los consumidores.
La aclaración de American pone freno a las versiones que circularon en los últimos días en medios financieros y especializados en aviación, y devuelve el foco a la competencia directa que ambas aerolíneas mantienen por rutas, pasajeros y participación de mercado en Estados Unidos.